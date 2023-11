Rachel Zegler, Tom Blyth, Hunter Schafer, Josh Andres Rivera, Viola Davis, Peter Dinklage, Olivia Rodrigo et Jason Schwartzman

(Los Angeles) The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, préquel de la saga du même nom, est resté en tête du box-office pour son deuxième week-end dans les salles nord-américaines, repoussant l’invasion du nouveau film de Ridley Scott Napoléon.

Agence France-Presse

Cinquième film de la saga, il a récolté 42 millions de dollars au cours du long week-end de Thanksgiving, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche.

C’est 10 millions de dollars de plus que le très ambitieux Napoléon de Ridley Scott, sorti mercredi, et qui tente en 2 h 39 de mêler batailles homériques et vie sentimentale de Bonaparte.

Le nouveau long métrage du réalisateur de Gladiator, Blade Runner, Thelma et Louise occupe la deuxième place du box-office aux États-Unis et au Canada.

En troisième position, le nouveau film d’animation de Disney, Wish, qui célèbre les 100 ans des studios avec des dizaines de clins d’œil à son vaste héritage, et en profite pour renouer avec sa passion pour les personnages maléfiques. Il a amassé 31,7 millions de dollars lors de ce week-end de cinq jours.

Arrive ensuite Trolls Band Together, avec 25,3 millions de dollars. Cet autre film d’animation raconte lui l’histoire de « Branch » et du « boys band » qu’il formait avec ses frères. Lorsque l’un de ces derniers est kidnappé, « Branch » et sa dulcinée « Poppy » partent à sa recherche.

Thanksgiving arrive à la cinquième place du box-office (11 millions de dollars). Le film qui, comme son nom l’indique, est dans le registre de l’épouvante, se déroule dans une petite ville du nord-est des États-Unis, terrorisée par un tueur à la hache au moment de la célèbre fête nord-américaine.

Voici le reste du top 10

The Marvels (9,2 millions)

Winter Break (3,8 millions)

Taylor Swift : The Eras Tour (2,3 millions)

Five Nights at Freddy’s (2,4 millions)

Saltburn (2 millions)