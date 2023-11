Dix ans qu’Elsa et Anna fracassent tous les records… et qu’on nous fracasse les oreilles avec un certain refrain, diront certains ! Retour en 10 temps sur un phénomène de société dont on n’a pas fini d’entendre parler.

Le succès

IMAGE FOURNIE PAR DISNEY L’affiche de Frozen

La vie de millions de parents et d’enfants a changé le 27 novembre 2013, date de sortie de La reine des neiges. Qui aurait imaginé qu’Elsa et Anna allaient bouleverser nos existences ? Le film est devenu un succès planétaire avec 1,28 milliard US de recettes au box-office, mais c’est avec La reine des neiges 2, sorti en 2019, que le film devient le plus grand succès de l’histoire des films d’animation avec 1,45 milliard US de recettes au box-office mondial. Frozen a remporté deux Oscars – meilleur film d’animation et meilleure chanson originale pour Let It Go, devenue un véritable phénomène.

Olivia Lévy, La Presse

L’icône queer ?

La question fait rage depuis 10 ans : le fameux refrain (« libérée, délivrée... ») est-il ou non une métaphore de sortie du placard ? Elsa est-elle une icône queer ? N’en déplaise à tous les universitaires qui se sont penchés sur la question, une entrevue avec les auteurs de la chanson (Bobby Lopez et Kristen Anderson-Lopez) semble infirmer cette non moins intéressante proposition : il s’agit plutôt d’un hymne à la liberté des femmes, en général, et à toutes les pressions qu’elles ont sur les épaules, en particulier.

Source : The Independent

Silvia Galipeau, La Presse

Les traits d’Amy Winehouse

IMAGE TIRÉE DU SITE DE L’ARTISTE CLAIRE KEANE Les premiers croquis inspirés d’Amy Winehouse

On savait que La reine des neiges de Disney était librement inspirée du conte du même nom de Hans Christian Andersen. Or, voilà qu’en fouillant dans les archives, on apprend que le personnage d’Elsa, à l’origine plutôt maléfique, a d’abord pris des traits s’apparentant à ceux de... Amy Winehouse ! C’est du moins ce que révèle Claire Keane, l’artiste qui a travaillé sur le développement visuel du film, qui a publié ses premiers croquis sur son site. On comprend que le personnage a drôlement évolué...

Silvia Galipeau, La Presse

L’autre héroïne

PHOTO JESSE GRANT, GETTY IMAGES, FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Jennifer Lee, en 2019, à Anaheim, en Californie

Jennifer Lee est la première femme à avoir coréalisé un film d’animation de Disney (avec Chris Buck) et avoir dépassé le milliard de recettes au box-office. C’est elle qui a scénarisé l’histoire de La reine des neiges. En 2018, elle est devenue la directrice de la création de Walt Disney Animation Studios, où elle favorise la diversité et la parité. Dans La reine des neiges, elle a misé sur la sororité des deux héroïnes Elsa et Anna, et, surtout, elle a créé la surprise en faisant de Hans un prince charmant... qui est un traître !

Olivia Lévy, La Presse

Le royaume à Hong Kong

PHOTO TYRONE SIU, REUTERS World of Frozen est le tout premier « land » d’un parc Disney inspiré de la fameuse saga animée.

Un monde en hommage à l’univers de Frozen, World of Frozen, vient d’ouvrir à Hong Kong, le tout premier « land » d’un parc Disney inspiré de la fameuse saga animée. Pile pour les 10 ans, s’y retrouvent en chair et en os le royaume d’Arendell, quantité de manèges (Frozen Ever After) et autres montagnes russes, et bien sûr une boutique de produits dérivés. Attendez-vous à être accueillis ici par Elsa, Olga ou même Olaf.

Silvia Galipeau, La Presse

Le tube

La chanson, interprétée en anglais par Idina Menzel (en français par Anaïs Delva), a fracassé des records de vente, l’album se hissant en 2014 parmi les plus vendus de l’année, tout juste derrière... Taylor Swift (1989). Parodiée à toutes les sauces, on a trouvé sur YouTube une adaptation en ch’ti, une version thérapeutique (d’une experte en relations de couples : Let Him Go !) et même – notre coup de cœur – une version pandémique (« enfermé, confiné... »).

Source : Billboard

Silvia Galipeau, La Presse

La reine des neiges 3… et 4 !

IMAGE FOURNIE PAR DISNEY Frozen 2

Oui, il y aura La reine des neiges 3 et même 4 ! Bob Iger, PDG de Disney, a annoncé que le troisième volet était en préparation et que Jennifer Lee, qui agit à titre de directrice de création, travaille avec ses équipes non pas sur une, mais deux histoires ! Idina Menzel et Kristen Bell (Elsa et Anna) seront de retour, tout comme Josh Gad (Olaf), Jonathan Groff (Kristoff) et les auteurs-compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, pour de nouvelles chansons.

Olivia Lévy, La Presse

Le prénom d’Elsa

IMAGE FOURNIE PAR DISNEY, ARCHIVES LA PRESSE Sven, Olaf, Kristoff, Elsa et Anna

Même si les parents ne peuvent plus entendre Libérée, délivrée, nombre d’entre eux ont tout de même aimé le prénom Elsa ! En 2014, pour la première fois depuis plus d’un siècle, Elsa est devenu un prénom populaire aux États-Unis, grâce au film d’animation, comme le rapporte le New York Times. Depuis 1917, le prénom Elsa n’avait jamais figuré dans le top 500 des prénoms les plus populaires donnés aux filles. En 2014, 1140 d’entre elles en ont hérité, le plaçant en 286e position de popularité. En 2022, 262 petites Elsa sont nées aux États-Unis et 15 au Québec.

Olivia Lévy, La Presse

Le boom touristique

PHOTO ARCHIVES GETTY Hallstatt, en Autriche

Ce sont officiellement les paysages de la Norvège qui ont inspiré le royaume d’Arendelle. Certains membres de l’équipe d’animation de Disney y ont même fait le voyage pour s’imprégner des paysages enneigés. Le tourisme en Norvège en provenance des États-Unis a augmenté de 37 % en 2014, par rapport à 2013. Les fans ont aussi découvert que le village pittoresque de Hallstatt, en Autriche, était identique à celui d’Arendelle. Un million de touristes du monde entier viennent le visiter chaque année, et dérangent la quiétude des 780 habitants de ce village classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des barrières en bois ont même été installées pour bloquer la prise d’égoportraits.

Silvia Galipeau, La Presse

Les cadeaux 5 étoiles

IMAGE TIRÉE D’AMAZON Dans la catégorie « idée inusitée », mention spéciale à la machine à gaufres « des neiges »

Sacs à dos, pyjamas, toutous, Crocs, bijoux, figurines, calendriers de l’avent, alouette, les idées de cadeaux ne manquent pas pour marquer le coup de ce dixième anniversaire. Dans la catégorie « idée inusitée », mention spéciale à la machine à gaufres « des neiges » qui, surprise ! permet de faire des déjeuners en forme de flocons de neige.

Source : Amazon

Olivia Lévy, La Presse