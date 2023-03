Les Filministes proposent pour leur 6e édition une programmation particulièrement éclatée, à la fois militante et festive, académique et légère, ancrée dans l’actualité. Et accessible, par-dessus le marché.

« On est un festival à échelle humaine, ici, tu peux tout voir, tu peux tout faire », expliquent en entrevue les dynamiques codirectrices de ce petit festival de films féministes, au nombre de cinq (il en manquait une, lors de notre entretien), notamment Gabrielle Doré, Soline Asselin, Anne-Julie Beaudin et Coppélia La Roche Francœur (absente : Maha Farah Elmir), par ailleurs des amies dans la vie.

Au menu, du 8 au 16 mars : cinq longs métrages, 58 courts, quantités de discussions, une trentaine d’invités, en plus d’une foule d’activités parallèles. Mentionnons : une exposition, une classe de maître, un quiz féministe, même une « séance de pitch ». Sans oublier leur soirée phare, quasi incontournable, baptisée les Filminounes, consacrée aux plaisirs pornographiques (féministes, il va sans dire) au mythique cinéma L’Amour, qui se passe désormais de présentation.

À noter que plusieurs activités sont gratuites (ou à contribution « volontaire »), et quelques projections seront aussi disponibles en ligne. Toutes les discussions seront en outre interprétées en langue des signes québécoise (LSQ). « On veut être le plus accessibles possible », insistent les codirectrices.

On se souvient que plusieurs festivals montréalais ont sonné l’alarme dernièrement, craignant pour leur survie, parmi lesquels Montréal complètement cirque, le Festival du nouveau cinéma de Montréal et Fantasia. L’automne dernier, le Festival des films féministes de Montréal annonçait quant à lui son ultime édition, faute de fonds. « On a appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse, parce qu’il y avait de la place pour deux festivals féministes. C’est vraiment dommage », a réagi l’équipe des Filministes.

Il faut dire que leur festival se porte quant à lui plutôt bien. « Sans doute parce qu’on n’a pas une structure comme les autres festivals, avec des salariés, expliquent les codirectrices. On se verse des petits honoraires, qui ne sont pas à la hauteur du temps qu’on y met, et notre projet a démarré bénévolement. » Cela dit, tous les films et tous les participants sont ici payés, et ce, grâce à de multiples subventions. « On ne crie pas famine, parce qu’on a toutes une double vie à côté qui nous fait vivre. Et si on n’était pas des amies, on ne serait peut-être pas prêtes à se voir comme ça, ça ne marcherait pas. La base du projet, c’est l’amitié », font-elles valoir.