Invités internationaux, projections en salle, activités en présentiel, le festival Regard renoue avec la normalité. Il accueille cette année des créateurs comme Francis Leclerc, Martin Léon, Florence Longpré et Philippe Falardeau et revient dans une version notamment bonifiée par l’ajout d’une compétition consacrée aux films LGBTQ+.

« Ce qui nous a inspirés cette année et ce qui se démarque de la programmation, c’est la diversité. On le dit un peu chaque année, c’est vrai, mais on avait vraiment un désir d’être plus inclusif, explique Mélissa Bouchard, directrice de la programmation du festival Regard. Soit avec les films tournés en région, ceux issus de la diversité culturelle, LGBTQ+ ou tournés par des autochtones. »

Regard, qui se consacre au court métrage, présente cette année 180 films. En compétition officielle, on retrouve notamment Jusqu’à ce que tu meures de Florence Lafond (une fiction autour d’un couple ouvert) et La théorie Lauzon de Marie-Josée Saint-Pierre (un essai poétique sur le cinéma de Jean-Claude Lauzon). Des œuvres au programme on retient aussi It’s A Date, saisissant plan séquence de six minutes tourné à haute vitesse dans les rues Kyiv par Nadia Parfan et PLSTC, de Laen Sanches, petit film de deux minutes qui évoque de manière crue et poétique la pollution des océans.

Nouveauté cette année, plutôt que de présenter tous les films en compétition deux fois en salle, Regard ne les présentera qu’une seule fois et ils seront ensuite disponibles gratuitement en ligne. « Ça, c’est le petit plus de la pandémie, estime Mélissa Bouchard : on a créé une plateforme en ligne et on la garde, ce qui permet aux gens qui ne peuvent pas venir au Saguenay d’avoir accès à la programmation pendant deux semaines. »

Ce transfert vers la plateforme en ligne permet de libérer du temps et de l’espace en salles. Il donne l’occasion à Regard, qui se déroule du 22 au 26 mars, de présenter une trentaine de films de plus qu’à l’ordinaire.

En plus de ses compétitions parallèles consacrées au film indépendant ou autofinancé (Tourner à tout prix), à l’Amérique du Sud (Americana) et tournés à l’extérieur de Montréal (100 % Région), Regard ajoute cette année un volet baptisé Short & Queer. L’ajout s’imposait tant par l’augmentation du nombre d’œuvres soumises évoquant les personnes LGBTQ+ que par la volonté d’ouverture qui anime l’équipe du festival.

Regard propose aussi des rencontres gratuites avec des artisans du cinéma d’ici qui prendront soit la forme d’une classe de maître, soit d’échanges ou d’entrevue en public. Les invités de cette année sont Francis Leclerc, Philippe Falardeau, Florence Longpré et le compositeur Martin Léon.