Les organisateurs du Festival international du film sur l’art ont dévoilé mardi les différentes activités qui marqueront la 41e édition.

Quelque 220 films sur l’art et films d’art provenant de 49 pays seront présentés en salle à Québec et à Montréal du 14 au 26 mars. Certains titres seront aussi en ligne du 24 mars au 2 avril. Dans le lot, 67 films seront projetés en première mondiale et 41 en première canadienne.

« Depuis 2018, il n’y a jamais eu autant de pays représentés au festival », lance le directeur général et artistique du FIFA, Philippe U. del Drago. « Le FIFA est plus ouvert cette année à des productions venues de l’Amérique latine, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie, des continents dont la présence était non régulière par le passé. »

Il ajoute : « On remarque aussi une forte présence de films québécois et canadiens, qui occupe autour de 40 % de notre programmation. En ce sens, le FIFA constitue une véritable rencontre entre le milieu de l’art international et celui d’ici. »

Comme chaque année, le festival est très ancré dans le moment présent, avec la présentation de productions très récentes. Un évènement autour de l’artiste multidisciplinaire Michael Snow, décédé le 5 janvier dernier, s’est d’ailleurs ajouté à la dernière minute. Philippe U. del Drago, directeur général et artistique du FIFA

Parmi les évènements phares du festival, notons la Carte blanche au Cirque du Soleil, qui présentera une captation du spectacle Ô ainsi que plusieurs courts métrages en première mondiale. Une programmation offerte par l’Institut du monde arabe de Paris sera quant à elle articulée autour de documentaires et de films d’artistes queers.

« La thématique queer est l’une des thématiques fortes pour cette année, note Philippe U. del Drago. On constate aussi la présence de plusieurs réalisateurs et réalisatrices qui font des films à compte d’auteur. Loin des milieux subventionnés très encadrés, ils font preuve de beaucoup de beaucoup de créativité et d’une grande liberté sur le plan des formes. »

Autre moment très attendu des festivaliers : la deuxième édition de la Nuit de la danse qui rassemblera 28 films lors d’un marathon de projection de sept heures.

En ce qui concerne la compétition officielle de longs métrages, notons la présentation de Keeping the Music Alive de Sarah El Younsi et Mandakini Gahlot, qui suit le parcours du premier orchestre féminin d’Afghanistan. Aussi à découvrir : le film Zorn III (2018-2022) de Mathieu Amalric sur la soprano et cheffe d’orchestre canadienne Barbara Hannigan, The Faithful : The King, the Pope, the Princess d’Annie Berman « une incursion documentée dans le monde des admirateurs du pape Jean-Paul II, d’Elvis Presley et de Lady Diana », ainsi qu’un documentaire consacré au travail du photographe Steve McCurry.