Pas perdus au Théâtre du Nouveau-Monde, des films québécois en salle... Pour profiter des dernières journées de la relâche scolaire, inspirez-vous de nos suggestions.

Du théâtre en après-midi ? Pourquoi pas. Des supplémentaires de la pièce Pas perdus du duo composé d'Émile Proulx-Cloutier et d'Anaïs Barbeau-Lavalette ont été ajoutées et des représentations en après-midi sont offertes les 1 er et 2 mars. Cette pièce a été acclamée par la critique lors de son passage au Centre du Théâtre D'aujourd'hui. Et, selon la journaliste Stéphanie Morin, il s'agit d'une pièce « empreinte d'humanité ».

Redecode: a tropical theme is a great way to create a fresh, peaceful, relaxing atmosphere, papier peint, 347 x 237 cm, 2015 de Joiri Minaya.

On ressent inévitablement un malaise en visitant l’exposition Here Comes the Sun, présentée jusqu’au 18 mars à la SBC galerie d’art contemporain, car Irene de Andrés, Katherine Kennedy, Joiri Minaya et Ada M. Patterson y mettent de l’avant l’exploitation liée au tourisme de masse dans les Caraïbes. À travers des photos et des vidéos, les artistes déconstruisent le regard empreint d’exotisme que posent les Occidentaux en général sur ces îles et rappellent le violent passé colonial de cette vaste région qu’ils associent aujourd’hui au tourisme tout inclus qui asservit les populations locales. On ne peut pas rester indifférent devant une telle démonstration. N’oubliez pas votre téléphone : l’une des œuvres est parsemée de codes Q&R qu’on gagne à «décoder» pour mieux prendre la dimension sociale de l’expo.

Dans cette adaptation du chef-d'oeuvre de Goethe, Faust est oncologue dans un hôpital parisien et tombe amoureux d’une patiente, Margot, botaniste et auteure atteinte d’un cancer incurable. Ce sont 13 auteurs qui signent cette pièce et Florent Siaud en fait la mise en scène. Le metteur en scène travaille sur ce projet depuis six ans pour sa troupe Les songes turbulents. Il reste des billets pour cette pièce de 3 h 15, comprenant deux entractes.

L'humoriste Virginie Fortin poursuit sa tournée québécoise en s'arrêtant le 1 er mars à Terrebonne et le 3 mars à Victoriaville. Selon la journaliste Marissa Groguhé, l'humoriste livre la marchandise. « On a ri dès le départ, on s’est esclaffée vers la fin. Ses blagues sont bien ficelées et il le faut lorsqu’on n’a pas recours au procédé plus « facile » d’un punch toutes les deux phrases. Virginie Fortin installe habilement les moments de rire qu’elle veut provoquer », écrivait-elle dans sa critique publiée en mars 2022.

Vue de l’exposition Their Mortal Remains lors de son inauguration au Victoria and Albert Museum de Londres en 2017

Il ne reste que quelques jours pour voir l’exposition consacrée à Pink Floyd à L’arsenal. La fin de l’expo coïncide avec les 50 ans de la sortie de l’album The Dark Side Of the Moon, publié le 1er mars 1973 et resté pendant presque 20 ans dans le top 200 du Billboard.

L’exposition Their Mortal Remains retrace le parcours de la formation britannique, des années psychédéliques avec Syd Barrett jusqu’aux albums en trio des années 1990. La grande époque du groupe, dominée par les névroses du bassiste Roger Waters, celle des disques Dark Side of the Moon, Wish You Were Here et The Wall est bien évidemment représentée.

On peut y voir des objets divers qui ont appartenu aux membres du groupe, des affiches, les guitares de David Gilmour, les claviers de Richard Wright. On a recréé des ambiances, voire des décors de scène, a décrit notre journaliste Jean-Christophe Laurence. La musique, mais aussi le son, les éclairages, l’enregistrement et la conception de quelques célèbres pochettes d’albums.»

Jean-Christophe Laurence et Alexandre Vigneault, La Presse