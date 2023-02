Quoi voir, quoi faire ce samedi 25 février à l’occasion de la Nuit blanche ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

La Nuit de l’ivresse des Rendez-vous Québec Cinéma

L’emblématique édifice du Quartier des spectacles 2-22, au carrefour du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, sera l’hôte d’une soirée consacrée au cinéma… et à l’ivresse. La vitrine de Québec Cinéma sera ainsi transformée en salle de cinéma, où l’on présentera des courts métrages québécois en lien avec la fête, la célébration, l’ivresse et tout ce qui s’y rapporte. Cette célébration de la cinématographie québécoise, de 20 h à minuit, aura lieu alors que les Rendez-vous Québec Cinéma battent leur plein jusqu’au 4 mars.

Au 2-22 (2, rue Sainte-Catherine Est), de 20 h à minuit

Marissa Groguhé, La Presse

La nuit aux flambeaux sur les faubourgs

PHOTO TOMA ICZKOVITS, FOURNIE PAR VOIES CULTURELLES Le quartier Centre-Sud est sillonné par trois parcours guidés pendant la Nuit blanche.

Trois circuits pédestres guidés, d’une durée de trois heures chacun, sont proposés dans le quartier Centre-Sud. Tous passent dans des lieux iconiques – maison de la culture, cafés, théâtres, galeries – et permettent de rencontrer des artistes de tout acabit. Les départs se font à 19 h (le lieu change selon le parcours choisi), mais les trois visites culminent au Cabaret Lion d’Or pour une fin de soirée festive. Gratuit. Réservations requises.

Stéphanie Morin, La Presse

Afrikana Soul Sister

PHOTO FOURNIE PAR LA NUIT BLANCHE Jean-François Lemieux et Fa Cissokho, du collectif Afrikana Soul Sister

Du côté du Lion d’Or, l’irrésistible collectif Afrikana Soul Sister s’élargira et proposera son savoureux mélange d’électro et de rythmes africains dans un Soul Sister Remix Project vitaminé. Deux membres du groupe, le multi-instrumentiste Jean-François Lemieux et le percussionniste Fa Cissokho, seront en effet entourés de cinq autres musiciens d’origines différentes, qui se succéderont pour trois DJ sets à compter de 23 h. Groove solide en perspective.

25 février au Cabaret Lion d’Or, dès 23 h

Josée Lapointe, La Presse

Une nuit autour du monde à Pointe-à-Callière

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le musée Pointe-à-Callière

La Nuit blanche permet de se promener dans toute la ville, mais aussi de voyager. Ainsi, les festivaliers sont conviés à visiter gratuitement les expositions à l’affiche à Pointe-à-Callière et à en profiter pour assister aux performances artistiques puisant dans les traditions culturelles guinéennes et chinoises. La compagnie Kalabanté et le Montréal Chan Lion Dance Club animeront une soirée de 20 h à 23 h en lien avec l’exposition Le monde en tête du musée, une collection proposant un tour du monde mettant à l’honneur plus de 300 couvre-chefs et parures de tête provenant d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.

Au musée de Pointe-à-Callière, de 20 h à 23 h

Marissa Groguhé, La Presse

Le Carnaval de Venise

PHOTO JEAN-CLAUDE LUSSIER, FOURNIE PAR L’ARTISTE L’une des images de l’exposition Le Carnaval de Venise de Jean-Claude Lussier

Au fil du temps, le photographe Jean-Claude Lussier a créé un lien particulier avec Venise et son célèbre carnaval. Dans ses œuvres, il met en scène des personnages mythiques de manière théâtrale, en explorant les aspects vaporeux et mystiques du carnaval vénitien. Son exposition compte 32 images grand format, dont de nombreuses voyant le jour pour la première fois. Elles sont imprimées sur des papiers artisanaux japonais qui leur donnent un aspect unique. L’exposition Le Carnaval de Venise sera ouverte au public le 25 février de 17 h à minuit.

Jusqu’au 11 mars à l’Atelier d’art photographique au 372, rue Sainte-Catherine Ouest, local 211

Luc Boulanger, La Presse

Concert « sur mesure » de Flore Laurentienne

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Spectacle de Flore Laurentienne dans le cadre du Festival de jazz de Montréal en 2021

L’atrium de Radio-Canada accueillera les visiteurs de 23 h à minuit pour une performance « sur mesure » du compositeur de musique instrumentale Mathieu David Gagnon, dont le projet Flore Laurentienne l’a mené à faire paraître un second album, Volume II, l’automne dernier. L’artiste présentera ainsi à la Maison de Radio-Canada un concert exclusif et intime, pensé pour l’occasion. Le spectacle gratuit d’une heure aura lieu dans le cadre de La virée nocturne de Radio-Canada, qui prévoit, comme chaque année, plusieurs évènements dans ses locaux pour la Nuit blanche.

Dans l’atrium de la Maison de Radio-Canada, de 23 h à minuit

Marissa Groguhé, La Presse

La fête au Belgo

PHOTO FOURNIE PAR LA NUIT BLANCHE Laurence Beaudoin-Morin, Étude pour un paysage encore plus vaste (performance)

Chaque édition de la Nuit blanche est notamment marquée par la tournée des galeries et centres d’art de l’édifice du Belgo, au centre-ville. Cette année, Laurence Beaudoin-Morin et Tristan Sasseville-Langelier présenteront une performance à la galerie Laroche/Joncas. SBC propose entre autres une réflexion sur le tourisme tropical. Sinon, Skol, Espace 230, McBride Contemporain ou encore Patel Brown ouvriront leurs portes aux amateurs d’art. Bonne virée !

Éric Clément, La Presse

Party des 20 ans au MTelus

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Claudia Bouvette

On fêtera toute la nuit au MTelus pour célébrer les 20 ans de la Nuit blanche. De 19 h samedi jusqu’à 6 h dimanche se succéderont des artistes qui n’ont plus à faire leurs preuves quand vient le temps de faire danser la foule : Claudia Bouvette, Valaire, Choses Sauvages ainsi que Kid Koala x Lealani. Quatre DJ prendront aussi le relais au cours de cette nuit qui s’annonce très, très chaude.

Josée Lapointe, La Presse