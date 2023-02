(Paris) Les avocates de l’écrivain français Michel Houellebecq et de son épouse ont annoncé mardi avoir été chargées d’engager « toutes les démarches amiables et contentieuses, tant au civil qu’au pénal », pour obtenir l’interdiction du film Kirac 27, qualifié de porno et mettant en scène l’écrivain, et d’une bande-annonce qu’ils estiment diffamatoire.

Agence France-Presse

La bande-annonce de ce film, qui doit sortir le 11 mars, réalisé par un collectif néerlandais, Kirac, a été diffusée fin janvier. On y voit notamment l’écrivain, torse nu, en train d’embrasser une jeune femme dans un lit.

En voix hors champ, le réalisateur, Stefan Ruitenbeek, raconte que M. Houellebecq lui avait écrit que son voyage de noces au Maroc avait été annulé, alors que son épouse avait, selon lui, « passé un mois pour arranger des prostituées à l’avance ».

Le couple a « découvert avec consternation et dégoût » que la bande-annonce de Kirac 27 contenait « des déclarations les mettant en cause, graves et mensongères, portant violemment atteinte à leur dignité », écrivent Mes Angélique Bérès et Maïa Kantor, qui défendent les époux, dans un communiqué.

Il a donc chargé ses conseils de « faire immédiatement cesser ces atteintes par tous moyens » en faisant « retirer cette bande-annonce des plateformes et réseaux sociaux dans le monde entier », et en interdisant au réalisateur et au collectif « toute exploitation, commerciale ou non commerciale, sous quelque forme que ce soit, du film […] et autres images qu’ils pourraient détenir des époux Houellebecq ».

Selon Me Bérès, contactée par l’AFP, « les démarches précontentieuses ont déjà été engagées auprès du réalisateur et des plateformes » pour obtenir l’interdiction du film, en particulier si celui-ci contient les propos en voix hors champ de la bande-annonce.

Dans un courrier envoyé au réalisateur, dont l’AFP a eu connaissance, M. Houellebecq évoque « la déflagration de violence » de la bande-annonce, « qui porte atteinte de manière irrémédiable à (sa) vie privée, (son) honneur mais surtout, ce qui est plus grave encore, à (sa) femme, dévastée par les mensonges » diffusés sur elle.