Le festival Plein(s) Écran(s) offrira à partir de mercredi, et jusqu’au 29 janvier, la crème de la crème du court métrage québécois. Un évènement complètement gratuit qui s’impose depuis plusieurs années en repoussant les limites de la diffusion en ligne.

AUDREY-anne Blais La Presse

Les fondateurs de cet évènement incomparable ne se doutaient probablement pas viser si juste, il y a sept ans, lorsqu’ils ont lancé le festival Plein(s) Écran(s). Plusieurs années avant la pandémie, ils faisaient le pari du virtuel, afin de démocratiser le court métrage et d’augmenter sa découvrabilité.

Avec sa programmation d’une quarantaine d’œuvres, Plein(s) Écran(s) ratisse large. De l’animation au documentaire, en passant par le film de genre, il y en a pour tous les goûts. « C’est vraiment éclectique cette année », nous dit la porte-parole, Catherine Brunet. Selon la comédienne, qui était membre du jury à la dernière édition, le contexte particulier des dernières années a peut-être contribué à l’originalité des œuvres émergentes.

J’ai l’impression qu’avec la pandémie et son lot de contraintes, les cinéastes n’ont pas eu le choix d’être inventifs pour créer. Il y a beaucoup de variété et c’est vraiment rafraîchissant. la porte-parole du festival, Catherine Brunet

Chaque jour, quatre films seront accessibles sur Facebook (ou Instagram, pour les plus courts d’entre eux) pour une durée de 24 heures. La diffusion sur ces plateformes permet d’atteindre un public moins averti, qui ne fréquente pas nécessairement les festivals, où sont habituellement diffusés les courts métrages. Et c’est ça, la magie de Plein(s) Écran(s), selon sa porte-parole.

« Les films sont partagés hors des cercles de cinéphiles. Je peux envoyer un film à ma mère ou à ma grand-mère, en leur disant qu’il m’a fait penser à elles. N’importe qui sur les réseaux peut y avoir accès ! »

Pour les initiés… et les moins initiés !

La durée des films permet au public de voyager d’un horizon à l’autre en peu de temps. Si les longs métrages peuvent parfois rebuter les moins initiés, le court peut être un bon premier contact avec le septième art. « Un film expérimental de deux heures, il n’y a pas grand monde que je vais pouvoir traîner au Cinéma Moderne pour aller voir ça. Alors qu’un film de cinq, six minutes, ça se consomme mieux et c’est plus accessible. C’est une bonne porte d’entrée », explique Catherine Brunet.

Certains des films offerts sont financés par des conseils ou des organismes, d’autres sont des films étudiants. Comme quoi on peut faire du cinéma avec toutes sortes de budgets.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Pour les jeunes, ça peut vraiment être inspirant de voir qu’on peut faire de l’art sans mettre en branle la grosse machine. La porte-parole du festival, Catherine Brunet

« Je trouve que le court métrage, c’est punk. Faire une demande de subvention, attendre l’argent et finalement faire un film à la sueur de ton front qui dure maximum 20 minutes que 250 personnes vont voir… ça prend de la volonté. Les gens font vraiment ça pour l’amour du cinéma. »

Rappelons que les courts métrages concernent aussi les créateurs plus expérimentés. « Il y a des films comme Sikiitu, écrit entre autres par Eric K. Boulianne, qui signe depuis longtemps des longs métrages à succès. Ce n’est pas parce qu’un artiste peint d’immenses toiles qu’il n’en refera pas des petites à un moment donné », illustre Catherine Brunet. « Pour moi, snober le court métrage, c’est comme rentrer dans un musée et juste regarder les toiles d’une certaine taille. Ça n’a pas de sens ! »

Le festival Plein(s) Écran(s) a lieu du 18 au 29 janvier.

Les cinq coups de cœur de Catherine Brunet seront offerts tout au long du festival sur la plateforme de la Fabrique culturelle.

Nos suggestions

Municipal Relaxation Module, de Matthew Rankin

IMAGE FOURNIE PAR PLEIN(S) ÉCRAN(S) Scène de Municipal Relaxation Module, de Matthew Rankin

Le cinéaste winnipegois derrière l’exquis Le vingtième siècle (2019) s’impose à nouveau comme roi de l’absurde avec ce court désopilant qui met en scène les coulisses de l’installation du banc de parc, sur le bord d’une très ordinaire route de la capitale manitobaine.

Municipal Relaxation Module sera offert le 26 janvier sur la page Facebook de Plein(s) Écran(s).

Nid d’oiseau, Nadia Louis-Desmarchais

IMAGE FOURNIE PAR PLEIN(S) ÉCRAN(S) Scène de Nid d’oiseau, de Nadia Louis-Desmarchais

La réalisatrice Nadia Louis-Desmarchais signe une fiction touchante dans laquelle Léna, une jeune fille qui subit des moqueries à l’école à cause de ses cheveux, tente d’être assimilée aux autres. Un film percutant sur les conséquences des normes de beauté qui excluent les corps racisés.

Nid d’oiseau sera offert le 20 janvier sur la page Facebook de Plein(s) Écran(s).

Pas de titre, d’Alexandra Myotte

IMAGE FOURNIE PAR PLEIN(S) ÉCRAN(S) Scène de Pas de titre, d’Alexandra Myotte

On n’oubliera pas de sitôt le personnage de Louisiane Gervais, sculptrice aveugle et iconoclaste, racontée à travers les souvenirs d’un journaliste de campagne. Alexandra Myotte signe ici un film à la fois psychédélique, poétique, profond et drôle. Une exploration captivante de la relation entre l’artiste, son œuvre et son auditoire.

Pas de titre sera offert le 25 janvier sur la page Facebook de Plein(s) Écrans(s).

Belle River, de Guillaume Fournier, Samuel Matteau et Yannick Nolin

IMAGE FOURNIE PAR PLEIN(S) ÉCRAN(S) Scèce de Belle River, de Guillaume Fournier, Samuel Matteau et Yannick Nolin

Magnifique documentaire sur les crues printanières du Mississippi et ses conséquences sur les habitants de Pierre-Part, en Louisiane. Les intervenants sont irrésistibles, racontant leur résilience les deux pieds dans l’eau, sur de superbes images aériennes du cours d’eau qui menace de déborder.

Belle River sera offert le 19 janvier sur la page Facebook de Plein(s) Écrans(s).

Tétanos, d’Alexandre Lefebvre

IMAGE FOURNIE PAR PLEIN(S) ÉCRAN(S) Scène de Tétanos, d’Alexandre Lefebvre

Adaptation libre du texte de Steve Gagnon Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles, publié à Atelier 10, Tétanos explore la relation père-fils et le mutisme générationnel. Au gré des silences et d’une photographie en noir et blanc qui sert si bien le film, un parallèle puissant se révèle entre la récupération de la ferraille et ceux qui y planchent.

Tétanos sera offert le 18 janvier sur la page Facebook de Plein(s) Écran(s).