Des vedettes appellent à la libération de l’actrice iranienne Taraneh Alidoosti

(Los Angeles) Près de 500 personnalités et travailleurs du monde du cinéma, dont les actrices Kate Winslet et Marion Cotillard et les réalisateurs Ken Loach et Pedro Almodovar, appellent mercredi dans une lettre ouverte à la libération immédiate de l’actrice iranienne Taraneh Alidoosti, arrêtée pour avoir soutenu la contestation en Iran.