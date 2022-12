(Los Angeles) Black Panther : Wakanda Forever a continué sa course en tête du box-office nord-américain, mais a vu ses recettes s’effondrer à 11,1 millions de dollars, lors d’un week-end où les salles obscures n’ont pas fait le plein, selon les chiffres dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Les cinémas, concurrencés par la popularité des services de streaming, ont souffert de l’absence de nouveaux films ultra-populaires à l’affiche. Le top 12 de ce week-end a totalisé moins de 35 millions de dollars, l’un des pires chiffres de l’année, selon des analystes.

Depuis sa sortie, Black Panther : Wakanda Forever, la suite du film Marvel afrofuturiste qui avait cartonné en 2018, a amassé 409,8 millions de dollars rien qu’en Amérique du Nord. Un chiffre qui, bien qu’énorme, reste loin des 700,4 millions de dollars de recettes du premier opus.

D’autant que la superproduction aura bientôt de la concurrence. Une autre suite très attendue, Avatar : The Way of Water, sortira le 16 décembre aux États-Unis et pourrait revitaliser le box-office.

En attendant, la deuxième place du classement est occupée par Violent Night (8,7 millions), comédie d’action où la vedette de Stranger Things David Harbour joue un père Noël ronchon et prompt à donner des coups de massue lorsque des personnes mal intentionnées entrent par effraction chez une famille riche.

Strange World, film d’animation de Disney, s’est accroché à sa troisième place avec des ventes atteignant 3,6 millions de dollars.

The Menu, un film avec Ralph Fiennes qui emprunte à la fois au cinéma d’horreur, au film noir et à la comédie grinçante, est quatrième, récoltant 2,7 millions de dollars.

Les 2 millions de dollars enregistrés par Devotion, l’histoire de deux pilotes de chasse de la marine américaine, ont suffi à lui assurer la cinquième place du classement.

Voici le reste du top 10 :

6– Black Adam (1,3 million)

7– The Fabelmans (1,2 million)

8– Met Opera : The Hours (791 000 dollars)

9- I Heard the Bells (751 000 dollars)

10- Spoiler Alert (700 000 dollars)