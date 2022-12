Guillermo del Toro’s Pinocchio

Comme un film-somme

Entre les mains d’un cinéaste comme Guillermo del Toro, il ne fallait évidemment pas s’attendre à une lecture traditionnelle du célèbre conte que Carlo Collodi a écrit en 1881. Voyant son Pinocchio comme le dernier volet d’une trilogie amorcée avec L’échine du diable (2001) et poursuivie avec Le labyrinthe de Pan (2006), le réalisateur de The Shape of Water propose plutôt une vision plus réaliste.