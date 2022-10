(Paris) Près d’un millier de personnalités du septième art français, dont des vedettes comme Léa Seydoux, Isabelle Huppert et Dany Boon, des cinéastes renommés ou le patron du Festival de Cannes Thierry Frémaux ont appelé mardi à « soutenir la révolte des femmes en Iran », dans une tribune transmise à l’AFP.

Agence France-Presse

La tribune a également été signée par des lauréats de la Palme d’or, comme Julia Ducournau et Jacques Audiard, du Lion d’or comme Audrey Diwan, et des acteurs aussi divers que Marion Cotillard, Camille Cottin, Louis Garrel ou encore Alex Lutz.

Dans cet appel, intitulé « Femme Vie Liberté », le mot d’ordre des manifestations en Iran, les professionnels souhaitent « collectivement exprimer (leur) soutien aux femmes iraniennes qui luttent aujourd’hui pour leur liberté au péril de leur vie, et au peuple iranien qui soutient courageusement leur révolte ».

« Nous appelons toutes celles et ceux qui s’insurgent contre l’assassinat de Mahsa Amini et la répression massive, brutale et meurtrière, ordonnée par les autorités iraniennes, à exprimer haut et fort leur solidarité à l’égard du peuple iranien », poursuivent-ils. Le « combat universel pour les femmes, pour la vie et pour la liberté est aussi le nôtre ».

Jusqu’à présent, le milieu artistique français s’était fait peu entendre sur le mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini à Téhéran.

Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique qui oblige notamment les femmes à porter le voile. Sa mort a déclenché une vague de manifestations en Iran, violemment réprimées, et des rassemblements de solidarité avec les femmes iraniennes à travers le monde.