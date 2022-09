PHOTO ALEXIS AUBIN, COLLABORATION SPÉCIALE

Lundi soir avait lieu le tapis rouge du film Viking. Pour l’occasion, de nombreux membres de l’équipe du film et invités étaient présents au Cinéma Impérial, rue de Bleury. Sur la photo, de gauche à droite, à l’arrière-plan : les acteurs Eric K. Boulianne et Fabiola N. Aladin, le réalisateur Stéphane Lafleur, les acteurs Larissa Corriveau, Marie-Laurence Moreau et Rémi-Pierre Paquin. Au premier plan : les acteurs Steve Laplante, Denis Houle, la productrice Kim McCraw et l’acteur Martin David.