Aaron Taylor-Johnson et Brad Pitt dans une scène de Bullet Train

Bullet Train, dernier film mettant en vedette Brad Pitt, est au sommet du classement du box-office de la fin de semaine du 12 août, suivi de Top Gun : Maverick et du second film des Minions. Arlette, de Mariloup Wolfe, demeure en sixième position, mais ses recettes ont diminué de moitié lors de sa deuxième semaine en salle.

Marissa Groguhé La Presse

La production américaine Bullet Train, de David Leitch, cumule près d’un million de dollars en recettes en deux semaines, dont 210 000 $ amassés le week-end dernier. Il se maintient ainsi en première position du box-office québécois.

Le reste du classement est constitué, en ordre, de Top Gun, Minions : Il était une fois Gru, Thor : Amour et tonnerre, DC Krypto Super-Chien, Arlette, Confessions, Ben non, Elvis et Les tricheurs.

L’un des deux longs métrages québécois au classement, le film Arlette, réalisé par Mariloup Wolfe et mettant en vedette Maripier Morin, se maintient au même niveau (sixième rang), mais voit ses recettes passer de 118 000 $ lors de son premier week-end (du 5 au 7 août) à 57 900 $ pour celui du 12 août.

Top Gun, après 11 semaines en salles, reste dans le classement et cumule maintenant tout près de 10 millions en recettes au Québec.