Le sixième volet de la série culte des dinosaures, Jurassic World : Dominion (Monde jurassique – La domination), a dominé le box-office pour son deuxième week-end en salle au Québec, du 17 au 19 juin, générant des recettes de 786 023 $, d’après les données compilées par Cinéac.

Laila Maalouf La Presse

La superproduction hollywoodienne Top Gun : Maverick, qui met en vedette Tom Cruise dans le rôle qui lui a valu un succès international à sa sortie en 1986, est arrivé non loin derrière avec des recettes de 744 416 $ pour sa quatrième semaine à l’affiche. Cette suite très attendue a jusqu’à présent récolté 6 175 858 $.

Les péripéties du capitaine Buzz Lightyear suivent dans le classement, le film d’animation de Disney Lightyear arrivant au troisième rang pour sa première fin de semaine, avec des revenus de 511 551 $.

Le nouveau long métrage de Rafaël Ouellet Arsenault & Fils, qui en était lui aussi à son premier week-end en salle, s’est classé quatrième avec des recettes de 115 787 $.

C’est Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Docteur Strange dans le multivers de la folie) qui se retrouve en cinquième position (avec des recettes de 72 962 $) pour sa septième semaine à l’affiche, suivi par les films d’animation The Bad Guys (Les méchants) et Sonic the Hedgehog 2 (Sonic le hérisson 2), qui ont engrangé respectivement des recettes de 45 703 $ et 33 302 $ à leur 9e et 11e semaine.

Downton Abbey : A New Era (Downton Abbey : Une nouvelle ère) a quant à lui enregistré des recettes de 19 221 $ pour sa cinquième semaine en salle, arrivant huitième au classement et talonné par la comédie française Maison de retraite, avec Gérard Depardieu, qui a récolté 14 618 $ à sa deuxième semaine.

Le film d’animation de Séville Vaillante clôt le classement en 10e position, avec 11 700 $ pour sa quatrième semaine à l’affiche.