PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Une cour d’appel de New York a confirmé, jeudi, la condamnation de Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle contre deux femmes.

Véronique Larocque La Presse

Le producteur de cinéma déchu, qui purge actuellement une peine de 23 ans de prison, soutenait que lors de son procès dont le verdict a été prononcé en mars 2020, le juge avait commis des erreurs et se serait montré favorable à sa condamnation.

La cour d’appel a rejeté les arguments de Harvey Weinstein.

« Nous sommes déçus, mais nous ne sommes pas surpris », a indiqué Juda Engelmayer, représentant de l’équipe juridique de l’accusé.

« Nous sommes en train d’étudier toutes nos options », a-t-il ajouté.

Harvey Weinstein est actuellement détenu dans une prison de Los Angeles, où il est en attente d’un second procès pour répondre à des accusations d’agression sexuelle et de viol contre cinq femmes. Les gestes qui lui sont reprochés auraient été posés entre 2004 et 2013.

Rappelons qu’au total, près de 90 femmes, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Rosanna Arquette, ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d’agressions sexuelles ou de viols. L’affaire a propulsé le mouvement #metoo.

Avec Associated Press