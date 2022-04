Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis : le beau grand délire

Même si elles n’avaient parfois aucune idée de ce que les réalisateurs étaient en train de faire, Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis ont mis leur talent au service de l’univers foisonnant et complètement délirant de Dan Kwan et Daniel Scheinert, surnommés The Daniels. Les actrices ne l’ont pas regretté.