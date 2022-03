Les films Vlekkeloos et Sikiitu grands gagnants

Les courts métrages Vlekkeloos d’Emma Branderhorst (Pays-Bas) et Sikiitu de Gabriel Allard Gagnon (Québec) remportent respectivement de Grand prix et le Grand prix canadien de la compétition officielle du 26e festival REGARD, évènement de Saguenay consacré au court métrage international.

André Duchesne La Presse

Vlekkeloos raconte l’histoire de Ruby, une adolescente vivant dans un petit appartement avec sa mère et sa sœur cadette. Lorsqu’elle découvre qu’elle a ses règles et qu’il ne reste plus de produits d’hygiène féminine à la maison où l’argent se fait très rare, elle prend les choses en main.

PHOTO FOURNIE PAR FESTIVAL REGARD Une scène du film Sikiitu

Sikiitu est par ailleurs le récit fictif d’un adolescent de 15 ans qui, habitant au Nunavik, fait la découverte du hip-hop. Alors qu’il rêve d’une carrière musicale, il doit aussi suivre les traces de son paternel qui l’amène à la chasse au cœur de l’Arctique.

En raison de l’accréditation dont bénéficie le festival REGARD, ces deux films sont maintenant éligibles pour entrer dans la course aux Oscars pour la cérémonie de 2023.

La comédienne Rachel Graton fait par ailleurs une entrée remarquée dans le monde de la réalisation avec son court métrage Suzanne et Chantal qui obtient le Prix du public de la compétition officielle ainsi qu’une mention du jury dans la catégorie du Grand prix canadien.

PHOTO FOURNIE PAR FESTIVAL REGARD Béatrice Picard et Anne-Marie Cadieux dans une scène du court métrage Suzanne et Chantal de Rachel Graton

Mettant en vedette Anne-Marie Cadieux et Béatrice Picard, le court métrage raconte l’histoire de Chantal, 60 ans, qui, un jour, passe prendre Suzanne, 92 ans, au salon de coiffure. Lorsque le patron de Chantal lui demande de lui remettre l’argent qu’elle lui doit, elle a plutôt une surprise pour lui.

Il s’agit d’un premier court métrage entièrement écrit et réalisé par Rachel Graton. En 2017, la comédienne avait co-signé avec Sarah-Maude Beauchesne un premier court intitulé Manon aime le hockey.

Autres prix

Plusieurs autres prix ont été annoncés au cours de la cérémonie présentée dimanche matin à Saguenay. Mentionnons que le Prix de la critique internationale (FIPRESCI) attribué à un court métrage canadien est allé aux Ontariens Jack Weisman et Gabriela Osio Vanden pour Nuisance Bear.

Avec son film Rencontre avec Robert Dole, le réalisateur saguenéen François Harvey remporte le Prix Philippe-Belley du meilleur film de la compétition 100 % Régions. Enfin, le Prix du public de la compétition parallèle va à L’autre rive de la Québécoise Gaëlle Graton.

La 26e édition de REGARD se termine dimanche mais les internautes peuvent voir tous les films en ligne du 28 mars au 10 avril au coût de 40 $.