Cinéma

Marseille fascine les cinéastes

(Marseille) Ville portuaire bouillonnante et mystérieuse, sombre et solaire, rebelle et populaire : Marseille fascine les cinéastes du monde entier qui sont nombreux à lui donner le premier rôle comme dans Bonne mère, Bac Nord et Stillwater sélectionnés au Festival de Cannes.