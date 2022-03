The Power of the Dog remporte le meilleur film aux British Academy Film Awards

(Londres) The Power of the Dog de Jane Campion a remporté le prix du meilleur film aux British Academy Film Awards, étant notamment préféré à Dune de Denis Villeneuve.

Jill Lawless Associated Press

Mme Campion a été nommée meilleure réalisatrice pour ce sombre western, qui met en vedette Benedict Cumberbatch. Elle n’est que la troisième femme gagnante dans cette catégorie, mais la deuxième en deux ans après Chloe Zhao pour Nomadland en 2021.

L’épopée de science-fiction Dune a tout de même remporté cinq trophées lors de la cérémonie au Royal Albert Hall de Londres. Le film de Denis Villeneuve a enlevé les honneurs dans les catégories des meilleurs effets visuels, du meilleur son, de la meilleure cinématographie, de la meilleure musique et des meilleurs décors.

Cette adaptation des romans de Frank Herbert, mettant en scène Timothée Chalamet et Zendaya, avait reçu 11 nominations.

Denis Villeneuve Jon Spaihts et Eric Roth n’ont pas obtenu le prix remis pour la meilleure adaptation. Le trophée a été décerné à Sian Heder pour le film CODA, un remake du film français La famille Bélier.

Joanna Scanlan a remporté le prix de la meilleure actrice pour After Love et Will Smith a été sacré meilleur acteur pour King Richard.

Ariana DeBose a été nommée meilleure actrice dans un rôle secondaire pour sa performance en tant qu’Anita dans la comédie musicale West Side Story, et le prix de l’acteur dans un rôle secondaire est allé à Troy Kotsur pour Coda, dans lequel il joue le père sourd d’une fille entendante. M. Kotsur, qui est également sélectionné aux Oscars, est le premier acteur sourd à remporter un BAFTA.

Lashana Lynch, qui a fait sensation en tant qu’agente secrète dans No Time to Die, a remporté le prix de l’étoile montante, la seule catégorie choisie par vote du public. Elle a remercié « les femmes de ce pays qui [lui] ont appris ce que c’est que d’être dans cette industrie en tant que femme à la peau foncée. Je [les] remercie d’avoir jeté les bases pour des gens comme moi. »

Le dernier opus de la série James Bond a également remporté le prix du meilleur montage.

Le long métrage sélectionné aux Oscars Drive My Car, du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi, a été nommé meilleur film dans une autre langue que l’anglais.

Une soirée assombrie par la guerre

La cérémonie était de retour en personne après un évènement largement virtuel l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. La célébration a été éclipsée par la guerre en Ukraine, plusieurs participants ayant exprimé leur solidarité avec les Ukrainiens combattant l’invasion de leur pays par la Russie.

Le président de l’académie britannique du film, Krishnendu Majumdar, a ouvert le spectacle, animé par l’acteur et comédien australien Rebel Wilson, avec un message de soutien à l’Ukraine.

« Nous sommes solidaires de ceux qui se battent courageusement pour leur pays et nous partageons leur espoir d’un retour à la paix », a-t-il déclaré.

Benedict Cumberbatch portait un badge arborant le bleu et le jaune du drapeau ukrainien. Il a expliqué que c’était pour s’opposer au président russe « mégalomane » Vladimir Poutine « qui fait pleuvoir la terreur » sur l’Ukraine.

« C’est une époque très effrayante et triste », a-t-il déclaré sur le tapis rouge. « Bien que ce ne soit qu’un geste symbolique et que les gens puissent dire que c’est superficiel, c’est juste quelque chose que je peux faire ce soir » – tout comme faire pression sur les politiciens britanniques pour qu’ils accueillent plus de réfugiés.

L’académie britannique du film a élargi le nombre de ses membres votants et bousculé ses règles ces dernières années pour tenter de remédier à un manque flagrant de diversité dans les nominations. En 2020, aucune femme n’avait été nommée meilleure réalisatrice pour une septième année consécutive, et les 20 sélectionnés dans les catégories des interprètes principaux et de soutien étaient blancs.

M. Majumdar a déclaré que la sélection plus diversifiée de cette année montrait que « le changement est arrivé ».

Les Oscars de cette année auront lieu le 27 mars.