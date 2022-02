Documentaire

Carl Leblanc et Perdre Mario, comprendre avec le cœur

« On va au cinéma pour comprendre avec le cœur », dit le documentariste et auteur Carl Leblanc en parlant de son nouveau film Perdre Mario. De fait, en tournant un film sur le suicide de son plus vieil et meilleur ami, il a voulu donner la parole à cet humain devenu « inatteignable » dans les dernières années de sa vie. Entrevue.