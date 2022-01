(Paris) Le comédien Gaspard Ulliel, décédé mercredi à 37 ans après un accident de ski, laisse derrière lui une galerie de personnages gracieux ayant acquis, au fil des années, une belle maturité. Voici cinq de ses films.

Raphaëlle PICARD Agence France-Presse

Juste la fin du monde (2016)

Louis, homosexuel, auteur à succès, retrouve sa famille après 12 ans d’absence pour leur annoncer « sa mort prochaine et irrémédiable ». L’ombre de son Saint Laurent a nourri la composition de ce nouveau rôle grave et troublant, cette fois dirigé par Xavier Dolan en 2016. Le jeune réalisateur canadien filme ce fils prodigue comme un alter ego, étranger parmi les siens, aveuglés par l’hystérie familiale. Il gagnera son second César, cette fois, du meilleur acteur.

Saint Laurent (2014)

PHOTO FOURNIE PAR MÉTROPOLE FILMS Léa Seydoux, Gaspard Ulliel et Aymeline Valade dans Saint Laurent de Bertrand Bonello

C’est avec le Saint Laurent de Bertrand Bonello en 2014 que Gaspard Ulliel incarne son premier rôle d’homme, complexe et puissant. Après une année de travail où il cherche à trouver la voix si singulière du couturier, il livre un personnage sombre et fragile qui le fait connaître à l’international.

Nommé comme meilleur acteur aux César, c’est finalement Pierre Niney qui l’emporte pour le même rôle dans un autre Yves Saint Laurent de Jalil Lespert. Mais dans ce rôle — celui de sa vie, confessait-il — Gaspard Ulliel atteint une maturité splendide.

La princesse de Montpensier (2010)

PHOTO TIRÉE D'IMDB Mélanie Thierry et Gaspard Ulliel dans La princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier

En 2010, il joue Henri de Guise dans La princesse de Montpensier, un ambitieux film d’époque de Bertrand Tavernier, avec Mélanie Thierry et Lambert Wilson. Dans cette histoire d’amour sur fond de guerres de religion du XVIe siècle tournée en cinémascope, il incarne avec toute la fougue de sa jeunesse, le jeune cousin de la princesse de Montpensier.

Un long dimanche de fiançailles (2004)

CAPTURE D’ÉCRAN Audrey Tautou et Gaspard Ulliel dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet

La troisième nomination au César du meilleur espoir masculin sera la bonne pour Gaspard Ulliel. Le jeune comédien décroche la statuette en 2005 pour Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet dans lequel il incarne Manech, le fiancé de Mathilde (Audrey Tautou) disparu en 1917 dans les tranchées et que la jeune fille refuse de croire mort. Dans cette superproduction qui fit plus de 4 millions d’entrées, Gaspard Ulliel incarne un jeune homme suspendu entre enfance et folie. Sa grâce dans ce rôle n’a d’égale que sa fraîcheur.

Les égarés (2003)

CAPTURE D’ÉCRAN Gaspard Ulliel dans Les égarés d’André Téchiné

L’acteur n’a que 19 ans lorsqu’il tourne Les égarés sous la direction d’André Téchiné en 2003. Il incarne un délinquant en cavale qui, pendant l’Exode de juin 40, prend sous son aile deux enfants et leur mère, une jeune veuve troublante. Avec ce rôle, concentré de forces et de blessures, il remporte sa deuxième nomination au César du meilleur espoir masculin. L’année d’avant, il figurait dans la même catégorie avec la comédie Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc.