79e cérémonie des Golden Globes

Les grands gagnants d’une cérémonie boudée

Avec trois prix chacun, le long métrage The Power of the Dog, de Jane Campion, et la comédie musicale West Side Story, de Steven Spielberg, sont les grands gagnants de la 79e cérémonie des Golden Globes, tenue dimanche soir en l’absence totale des artisans et des dirigeants de l’industrie hollywoodienne et sans être diffusée à la télévision.