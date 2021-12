La disparition de Jean-Marc Vallée chamboule non seulement des humains, mais aussi des projets, dont les suites restent incertaines. En 2018, le cinéaste a fondé la société Crazyrose en compagnie de Nathan Ross, coproducteur délégué des films Wild et Dallas Buyers Club ainsi que des séries Big Little Lies et Sharp Objects. À titre de réalisateur, de producteur ou de scénariste, Jean-Marc Vallée était lié à de nombreux chantiers destinés aux petit et grand écrans. Coup d’œil.

The Player’s Table

Sous la bannière Crazyrose, le duo Vallée-Ross assurait la production de la série The Player’s Table au côté, notamment, de Sydney Sweeney (Euphoria, Handmaid’s Tale). « J’espérais me réveiller ce matin et que rien de tout ça ne soit vrai, a-t-elle réagi sur Instagram. Tu m’as appris tellement sur la magie de l’art, la musique et la narration [storytelling]. Tu vas tous nous manquer. » L’actrice – qui a travaillé devant la lentille du cinéaste québécois dans Sharp Objects – doit camper Jill Newman, une élève de Long Island qui enquête sur le meurtre de sa meilleure amie. Elle comptera sur l’aide de Rachel Calloway, dont le rôle a été confié à sa complice musicienne Halsey. « Un génie, un poète, un incroyable traducteur d’émotions indicibles, a commenté cette dernière sous une photo de Jean-Marc Vallée. La perte est profonde. Nous allons te rendre fier, JMV. Ta prochaine histoire est dans les étoiles. » Le tournage de la série de HBO Max, échafaudée à partir du livre à succès They Wish They Were Us, de Jessica Goodman, est prévu pour 2022.

Lady in the Lake

En mars dernier, Apple a annoncé avoir « passé une commande » pour la création de la minisérie Lady in the Lake, avec nulle autre que Natalie Portman – un premier rôle au petit écran ! – et Lupita Nyong’o dans les rôles principaux. L’adaptation du roman éponyme a été laissée aux soins de la scénariste et réalisatrice Alma Har’el. Les trois femmes agissent comme productrices déléguées, mais elles se sont aussi adjoint les services du tandem de Crazyrose. « Le cœur brisé, a écrit la cinéaste israélo-américaine sur Twitter lundi à propos de la mort de Jean-Marc Vallée. J’ai essayé de me lever à 5 h du matin et d’écrire pour que tu puisses voir que je suis toujours là, mais je me suis assise en larmes. Tu t’es battu sans peur pour la créativité, l’imagination, l’honnêteté, la passion et toutes les choses que nous avons peur de perdre. Mon ami, ce monde s’est assombri aujourd’hui. Nous t’aimons. » La série d’Apple TV+ se penche sur un meurtre non résolu dans le Baltimore des années 1960.

Gorilla and the Bird

En 2018, HBO a confié à Jean-Marc Vallée la réalisation de Gorilla and the Bird, minisérie dérivée des mémoires de Zack McDermott autour de la tendresse filiale et de la bipolarité. Aucune distribution ni date de tournage n’avaient encore été annoncées. La société Crazyrose partage la production déléguée avec Channing Tatum, Reid Carolin et Peter Kiernan, trio derrière la bannière Free Association, ainsi que Big Beach Films. C’est Bryan Sipe qui a été mandaté pour adapter le livre autobiographique au petit écran. On lui doit notamment le scénario de Demolition, long métrage de Jean-Marc Vallée mettant en vedette Jake Gyllenhaal. Après Big Little Lies et Sharp Objects, Gorilla and the Bird aurait été le troisième projet télévisuel réalisé par le Québécois pour le compte de HBO.

Projet sans titre sur John Lennon et Yoko Ono

Pressenti par Denis Villeneuve comme le « prochain chef-d’œuvre » de Jean-Marc Vallée, un film biographique sur la romance entre John Lennon et Yoko Ono a accaparé le regretté cinéaste pendant la pandémie. Selon le producteur Michael De Luca (The Social Network), cité par Rolling Stones en 2018, Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody) a jeté les bases du scénario, puis Jean-Marc Vallée a été mandaté pour le retoucher et l’étoffer. Le cinéaste aurait donc eu un quadruple rôle : scénariste, réalisateur, monteur et producteur. Yoko Ono, l’une des instigatrices du projet, était aussi impliquée dans la production du long métrage. « Ça va être un long film, a confié le réalisateur au Journal de Montréal en mai 2020. Il va durer trois heures ! Ça va être épique. Je suis très excité d’embarquer dans ce projet-là, mais en même temps, c’est assez casse-gueule de raconter l’histoire d’amour entre John et Yoko. » Jean-Marc Vallée espérait alors que le tournage commence en décembre 2020 ou en janvier 2021, mais la COVID-19 semble avoir joué les trublions.

Girl Named Sue

Jean-Marc Vallée, en compagnie de son partenaire Nathan Ross et de Laura Bickford, était producteur délégué de Girl Named Sue, long métrage de Fernando Coimbra avec Shailene Woodley dans le rôle-titre. La « Jane Chapman » de Big Little Lies a été choisie pour incarner Sue Webber-Brown, une détective antidrogue qui a extirpé des milliers d’enfants de foyers toxiques. Dans Instagram, Woodley a publié un long et touchant message à la mémoire d’un homme « intéressé », « curieux », « humble » et « à l’écoute des femmes ». Elle raconte notamment sa dernière rencontre avec le réalisateur, au bout de deux semaines de « quarantaine hivernale » à Montréal. « Tu as donné au monde, et à mon petit monde, le trésor de se sentir moins seul et plus vivant, écrit-elle. Tu nous manqueras tous les jours. Merci d’avoir été l’artiste que si peu d’entre nous peuvent se targuer d’être aujourd’hui : authentique, dévoué, bien conçu et vrai. » Girl Named Sue, inspiré d’une histoire vraie, a été coscénarisé par Lisa Cole et son conjoint, Mark Monroe. Peu de détails ont filtré sur le tournage, qui devait d’abord avoir lieu en 2020, puis en 2021.