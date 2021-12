De C. R. A. Z. Y. à Big Little Lies, le parcours du cinéaste Jean-Marc Vallée est (presque) impeccable. Survol de six projets phares qui ont marqué son œuvre.

Léa Carrier La Presse

C. R. A. Z. Y. (2005)

Dix ans après la sortie de Liste noire, premier long métrage plein de promesses, C. R. A. Z. Y. fait la renommée de Jean-Marc Vallée sur la scène internationale. Salué par la critique et largement adopté par le public, le film est une chronique familiale québécoise campée dans les années 1970 qui s’articule autour de la relation tendue d’un père (Michel Côté) et de son fils homosexuel (Marc-André Grondin). Plus de 15 ans après sa sortie, C. R. A. Z. Y., qui a reçu l’honneur suprême au Festival international du film de Toronto (TIFF), détient toujours le record du plus grand nombre de distinctions, soit 15, remises à une seule production lors d’un gala de cinéma québécois.

Offert en vidéo sur demande sur Illico ou Apple TV

The Young Victoria (2009)

Le succès de C. R. A. Z. Y. permet à Jean-Marc Vallée de tourner The Young Victoria, coproduit par Martin Scorsese, et ainsi goûter à la vie hollywoodienne. Avec l’actrice Emily Blunt dans le rôle-titre, le long métrage historique retrace l’ascension au trône de la reine Victoria, de son couronnement à sa romance avec le prince Albert. The Young Victoria a clôturé la 34e édition du TIFF.

Offert sur Itunes Store ou Amazon Prime

Café de Flore (2011)

Six ans après la sortie de C. R. A. Z. Y., Jean-Marc Vallée renoue avec son public francophone avec Café de Flore, son quatrième long métrage très attendu. Le récit à deux trames narratives, qui entrecroise les destins de Jacqueline (Vanessa Paradis), mère française d’un enfant trisomique, et d’Antoine, DJ montréalais (Kevin Parent), reçoit un bon accueil au Québec, bien qu’il ne crée pas l’engouement habituellement réservé au réalisateur. En France, la critique se fait assassine à son égard, ce qui nuit à sa sortie en salle.

Offert sur Netflix ou Amazon Prime

Dallas Buyers Club (2013)

Avec Dallas Buyers Club, tourné de façon totalement indépendante et avec de modestes moyens, Jean-Marc Vallée scelle sa réputation de réalisateur d’auteur. Sa direction d’acteurs lui mérite aussi des éloges, tandis que Matthew McConaughey et Jared Leto remportent tous deux un prestigieux Oscar pour leur interprétation. Au total, le long métrage, qui retrace la création de clubs de contrebande qui ont permis aux séropositifs américains de s’approvisionner en médicaments antirétroviraux étrangers, est cité six fois aux Oscars, notamment pour le meilleur film de l’année.

Offert sur Itunes Store

Wild (2014)

En 2014, Jean-Marc Vallée réalise Wild, adapté du roman autobiographique éponyme de l’auteure Cheryl Strayed. L’actrice Reese Witherspoon y tient le rôle principal, une jeune femme divorcée qui part à la conquête du Pacific Crest Trail et de ses 1700 kilomètres, dans un processus de guérison et de découverte de soi. La performance de Witherspoon, saluée par la critique, lui a valu une sélection aux Oscars, tout comme Laura Dern, qui interprète le rôle de sa mère.

Offert sur Itunes Store ou Amazon Prime

Big Little Lies (2017)

En 2017, le cinéaste fait le saut vers le petit écran avec Big Little Lies, série télévisée diffusée sur HBO, avec une distribution de haut calibre, digne d’une superproduction hollywoodienne. Les actrices Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley et Zoë Kravitz se donnent la réplique dans cette fiction dramatique aux accents de suspense. Encensée par la critique, la série, dont les sept épisodes ont été réalisés par Jean-Marc Vallée, est couronnée d’un prix Emmy et d’un Golden Globe.

Offerte sur HBO