Première bande-annonce pour The Northman

Le comédien Alexander Skarsgard incarne Amleth, un personnage assoiffé de vengeance dans la saga historique The Northman du réalisateur Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) dont la sortie est attendue le 22 avril en Amérique du Nord.

André Duchesne La Presse

Campée au 10e siècle en Islande, cette histoire médiévale propose une distribution plus que prometteuse. Autour d’Alexander Skarsgard, on retrouvera en effet Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Claes Bang et Björk.

Dans le rôle d’Amleth, Alexander Skarsgard (Tarzan, Godzilla vs Kong) incarne un jeune prince viking qui cherche à venger la mort violente de son père, assassiné par son frère Fjölnir (Bang). Amleth doit aussi tenter de sauver sa mère, la reine Gudrun (Kidman).

Selon IMDB, le tournage a eu lieu en Islande, au Royaume-Uni et en Irlande.