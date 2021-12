La bande-annonce du film Norbourg, thriller à l’allure bien sombre inspiré du scandale financier qui a secoué le Québec en milieu des années 2000, a été dévoilée mardi.

Josée Lapointe La Presse

Mettant en vedette François Arnaud dans le rôle de l’escroc Vincent Lacroix, le film raconte l’histoire de celui qui deviendra son bras droit, l’inspecteur et vérificateur Éric Asselin (Vincent-Guillaume Otis), mandaté pour surveiller les activités de la firme Norbourg mais qui finira par passer du côté obscur.

Vincent Lacroix a été accusé d’avoir fraudé des milliers d’investisseurs et détourné plus de 130 millions de dollars.

Le film qui prendra l’affiche le 18 février est écrit par Maxime Giroux (Le torrent, Nulle trace) et réalisé par Maxime Giroux (Félix et Meira, La grande noirceur). Il mettra en vedette également Christine Beaulieu, Alexandre Goyette, Guy Thauvette, Alex Godbout, Jonathan Gagnon et Paul Doucet.