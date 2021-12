Le long métrage Dune de Denis Villeneuve fait partie des dix films sélectionnés sur la liste annuelle des prix de l’American Film Institute, mieux connue sous le nom d’AFI Awards.

André Duchesne La Presse

Le plus récent long métrage de Jane Campion, The Power of the Dog dont Roger Frappier (Max Films) est l’un des producteurs, fait aussi partie de cette prestigieuse liste.

Les AFI Awards saluent les qualités culturelles et artistiques des films de la dernière année considérés comme les réalisations les plus significatives au cinéma.

Outre les deux œuvres ci-haut nommées, le jury inscrit à cette liste les films King Richard, Coda (adaptation américaine de La famille Bélier), Don’t Look Up, Licorice Pizza, Nightmare Alley, Tick, Tick… Boom ! The Tragedy of Macbeth et West Side Story.

Des prix sont aussi remis pour l’excellence de séries télévisées et à quelques œuvres de grande qualité, mais dont les critères ne correspondent pas à ceux définis par l’organisme.

Tous les récipiendaires sont attendus le 7 janvier 2022 pour une soirée de gala à l’hôtel The Four Seasons de Beverly Hills.