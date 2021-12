Les premières images des retrouvailles des vedettes de la série Harry Potter ont été dévoilées ce lundi par HBO Max. Une aura de mystère entoure toutefois la bande-annonce de Harry Potter – Return to Hogwarts (Harry Potter : Retour à Poudlard) puisqu’on n’y voit aucun visage de face.

Laila Maalouf La Presse

On sait toutefois qu’on pourra y retrouver Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. D’autres membres de la distribution des huit films seront aussi de la partie, dont Helena Bonham Carter (qui interprète le personnage de Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Voldemort), Robbie Coltrane (Hagrid) et Tom Felton (Draco Malfoy).

La plateforme de diffusion en continu HBO Max, qui a notamment diffusé en mai dernier l’émission spéciale réalisée pour les retrouvailles de Friends, avait annoncé en novembre la diffusion de Harry Potter — Return to Hogwarts (Harry Potter : retour à Poudlard) en date du 1er janvier prochain.

Cette émission spéciale vise à souligner le 20e anniversaire de la célèbre franchise Harry Potter, dont le premier volet, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, est sorti en salle en novembre 2001.

Au Canada, la version anglaise sera également mise en ligne sur Crave le jour de l’An. Une version sous-titrée en français est attendue au courant du mois de janvier.