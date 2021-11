Le film familial Encanto de Disney mène le bal du box-office du congé de la Thanksgiving aux États-Unis. Mercredi, pour sa première journée complète en salle, le film a engrangé des recettes de 7,5 millions au box-office.

André Duchesne La Presse

House of Gucci (MGM), film de Ridley Scott mettant en vedette Lady Gaga et Adam Driver et Al Pacino arrive bon deuxième avec des recettes de 4,2 millions, suivi de Resident Evil : Welcome to Raccoon City (Sony) qui encaisse 2,5 millions.

Selon un article de Variety publié vendredi matin, on doit s’attendre à des recettes d’entre 35 et 40 millions pour Encanto sur la période de cinq jours des vacances américaines de l’Action de grâce. Effet de la pandémie oblige, c’est beaucoup moins que les revenus de Frozen II en 2019 (123,7 millions) ou de Ralph Breaks the internet en 2018 (84,6 millions).