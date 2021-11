Sophie Deraspe, Alexandre Chartrand, Jean-François Blais, Pier-Philippe Chevigny et Martin Laroche sont les gagnants des cinq prix Réals qui ont été remis plus tôt ce soir à l’occasion de la troisième édition du gala de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ).

André Duchesne La Presse

Animée par Catherine Beauchamp et présentée en mode virtuel, cette troisième édition couvrait la production des années 2020 et 2021. La deuxième édition remontait à 2019 et l’évènement avait fait relâche l’an dernier pour raison de pandémie.

La cinéaste Sophie Deraspe obtient donc le prix Réal 2020-2021 de la meilleure œuvre de fiction, à savoir le long métrage Antigone. Librement inspiré de l’œuvre de Sophocle et actualisée dans un Québec actuel, le film a fait, depuis sa sortie, le plein de récompenses, tant au gala des prix Écrans canadiens qu’à celui de Québec Cinéma.

Toujours en fiction, Pier-Philippe Chevigny a remporté le prix du meilleur court métrage avec son film Recrue. Cette œuvre puissante et percutante nous fait vivre, à travers les yeux d’un gamin, une journée dans la vie d’une milice réactionnaire qui prend l’initiative de repousser les immigrants clandestins entrant au pays en passant par la forêt.

Dans la catégorie du meilleur documentaire, le prix Réal a été remis à Alexandre Chratrand pour son film Avec un sourire, la révolution ! Ce film dans lequel on reconnaît le comédien Sergi López et plusieurs politiciens catalans porte sur l’organisation, en Catalogne, d’un référendum sur l’autodétermination de cette région de l’Espagne. Face à une volonté d’interdit du gouvernement central, les Catalans opposent leur résistance tout en continuant à sourire.

Pour la réalisation de Tout le Québec à l’unisson, grand spectacle de la Fête nationale du 24 juin 2020, présenté sans public, mais avec une distribution très impressionnante d’artistes, le réalisateur Jean-François Blais reçoit le prix de la meilleure œuvre non dramatique.

PHOTO FOURNIE PAR MAISON 4 : 3 Léane Labrèche-Dor dans Le rire de Martin Laroche.

Enfin, pour son long métrage Le rire mettant en vedette Léane Labrèche-Dor, le cinéaste Martin Laroche reçoit le Prix du jury. Son film raconte le parcours de Valérie, une jeune préposée aux bénéficiaires qui a survécu à une guerre sanglante ayant secoué le Québec huit ans plus tôt. Hantée par ce passé, Valérie tente de survivre à ce choc, notamment par le rire. Le film a récemment été récompensé du Grand Prix au Festival du film canadien de Dieppe.