L’Université du Québec à Montréal (UQAM) a récemment mis en chantier de nouveaux locaux de cinéma au bénéfice des futurs artisans inscrits au baccalauréat en communication (créations médias — cinéma).

André Duchesne La Presse

« Ce sera un bond quantique par rapport à nos locaux actuels », a déclaré Clovis Gouaillier, professeur à l’École des médias cité dans le bulletin Actualisés UQAM disponible en ligne.

Créé dans l’ancienne salle Marie-Gérin-Lajoie du pavillon Judith-Jasmin, ce nouveau pôle cinéma comprendra un studio de tournage avec loges, une salle de projection d’une centaine de places, un studio d’enregistrement avec régie et un local de bruitage. En tout, six grands locaux et un corridor de circulation seront aménagés.

« Ce projet phare de la Faculté de communication et de l’UQAM permettra au programme de cinéma de continuer à être compétitif et à répondre aux besoins de l’industrie au Québec et ailleurs », indique le doyen de la Faculté de communication Gaby Hsab dans l’article d’Actualités UQAM.

Après vérification auprès de l’UQAM, on nous a dit que l’institution a bénéficié d’une subvention de 9 millions de dollars du ministère de l’Enseignement supérieur du Québec pour ce projet inscrit au programme du renouvellement des infrastructures.