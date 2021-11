Cinéma

Gala de l’ARRQ

Sophie Deraspe récompensée pour Antigone

Sophie Deraspe, Alexandre Chartrand, Jean-François Blais, Pier-Philippe Chevigny et Martin Laroche sont les gagnants des cinq prix Réals qui ont été remis plus tôt ce soir à l’occasion de la troisième édition du gala de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ).