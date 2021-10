Le 27e Festival de films francophones Cinemania commence le 2 novembre avec la présentation du film québécois — une première pour ce festival — Une révision, de Catherine Therrien. Il se déroulera jusqu’au 14 novembre en salle, et jusqu’au 21 novembre en ligne. Quelques morceaux choisis dans une programmation très riche.

Marc-André Lussier La Presse

Benedetta

Les festivaliers devront se rendre au cinéma L’amour — haut lieu du cinéma « érotique » à Montréal — pour voir, le 31 octobre (deux jours avant l’ouverture officielle du festival), la nouvelle offrande de Paul Verhoeven. Cinq ans après Elle, le cinéaste néerlandais relate l’histoire véridique d’une religieuse au début du XVIIe siècle à Florence, que l’on accusa d’avoir commis le péché de la chair avec une autre femme. Lancé au Festival de Cannes, Benedetta, dont la tête d’affiche est Virginie Efira, propose un ambitieux cocktail de sexe, de sang et de mort.

L’événement

Audrey Diwan s’était avantageusement fait remarquer il y a deux ans grâce à Mais vous êtes fous, son premier long métrage. Cette fois, elle nous ramène dans la France de 1963 en suivant le parcours d’une très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et ainsi échapper au destin social de sa famille prolétaire. Cette adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux a valu à la cinéaste le Lion d’or de la Mostra de Venise.

Jane par Charlotte

Pour sa toute première réalisation, Charlotte Gainsbourg a choisi un titre en forme de clin d’œil — et d’hommage — à Jane B. par Agnès V., le film qu’Agnès Varda avait consacré à Jane Birkin en 1988. Jane par Charlotte n’est pas tant le portrait d’une artiste qu’une conversation entre une fille et sa mère, toutes deux comédiennes, à la fois semblables et pourtant si différentes. Les deux femmes arpentent ainsi des chemins intimes avec franchise et pudeur. Cet équilibre délicat rend l’exercice particulièrement émouvant.

Nous

Dans ce long métrage documentaire, lauréat du prix de la section Encounters à la Berlinale cette année, Alice Diop trace un portrait du « vivre ensemble » dans une société profondément divisée. La cinéaste revisite en outre la cité de son enfance, mais, surtout, elle met son talent de documentariste au service de rencontres avec des femmes et des hommes vivant aux abords du RER B, un train de banlieue qui traverse la région parisienne du nord au sud.

Illusions perdues

L’accueil critique français est en général très favorable pour ce nouveau film de Xavier Giannoli (Marguerite, L’apparition), lancé à la Mostra de Venise. Choisie pour clore le volet en salle de Cinemania le 14 novembre, cette adaptation du monument littéraire d’Honoré de Balzac met en vedette Benjamin Voisin (Été 85) dans le rôle du jeune poète Lucien de Rubempré, autour duquel gravite une distribution de prestige, de laquelle font notamment partie Gérard Depardieu, Xavier Dolan, Cécile de France et Vincent Lacoste.