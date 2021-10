Disney+, la plateforme en ligne de Disney, vient de sortir la première bande-annonce du remake de Maman, j’ai raté l’avion (Home Alone), plus de 30 ans après sa première mouture.

Luc Boulanger La Presse

Intitulé Home Sweet Home Alone, ce film de Noël met en vedette les acteurs Archie Yates, Ellie Kemper et Rob Delaney. Il sera disponible sur Disney+dès le 12 novembre prochain. Home Sweet Home Alone est réalisé par Dan Mazer. Le film a été tourné en partie au Québec.

Rappelons que la franchise de ce classique de la comédie de Noël a débuté en 1990 avec Home Alone, mettant en vedette le tout jeune Macaulay Culkin et Joe Pesci.

Succès public instantané, il avait récolté plus de 285 millions de dollars en Amérique du Nord, et près de 500 millions $ dans le monde. Il a été suivi par Home Alone 2, puis Home Alone 3, en 1992 et en 1997.