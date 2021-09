Le long métrage Aline de Valérie Lemercier, librement basé sur l’histoire de la chanteuse Céline Dion, a trouvé son distributeur américain, à savoir le tandem Roadside Attractions/Samuel Goldwyn Films.

André Duchesne La Presse

Le film sortira au début de l’année 2022 dans les salles de cinéma de l’Oncle Sam, indique le magazine Variety qui a lancé la nouvelle lundi matin.

« La performance de Valérie en artiste internationale émergente est un tour de force et a causé tout un remous à Cannes plus tôt (en juillet) cette année. Nous croyons que le public américain sera emballé à découvrir cette artiste unique en son genre », indiquent les deux distributeurs dans un communiqué commun.

Rappelons que Valérie Lemercier est de tous les départements de première ligne de ce long métrage coproduit au Québec avec Caramel Films. Elle a coécrit le scénario, a réalisé le film et incarne Aline Dieu, vedette-miroir de Céline Dion, à tous les âges.

Sylvain Marcel, Danielle Fichaud et Roc Lafortune, Antoine Vézina, Pascale Desrochers et Jean-Noël Brouté sont entre autres de la distribution. La voix de Céline Dion est celle de Victoria Sio.

Le nom de Céline Dion et celui de René Angelil (Guy Claude) ont été inventés pour assurer plus de libertés créatives à Mme Lemercier.

Dans le passé, Roadside Attractions a entre autres distribué les films Judy et Manchester by the Sea. Samuel Goldwyn Films a récemment eu Another Round à son crédit.

Au Québec, la sortie du film est prévue le 26 novembre.