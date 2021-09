Le long métrage C.R.A.Z.Y., de Jean-Marc Vallée, vient d’être restauré et fera l’objet d’une projection spéciale le 25 septembre, avant d’être offert à partir du 26 octobre en vidéo sur demande.

André Duchesne La Presse

Sorti en 2005, le film n’était plus disponible depuis six ans en raison de l’expiration des droits musicaux. Dans un communiqué de presse que viennent de diffuser TVA Films et le producteur Attraction, on souligne qu’il a fallu cinq ans de travail pour renouveler les droits des 25 chansons de la trame sonore, sans doute l’une des plus imposantes de l’histoire du cinéma québécois.

Cette trame sonore comprend en effet les chansons Crazy de Patsy Cline, Emmenez-moi de Charles Aznavour, Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd, Space Oddity de David Bowie, White Rabbit de Jefferson Airplane, Tout écartillé de Robert Charlebois et bien d’autres.

« Cinq ans de travail sans relâche, c’est le délai qui a été nécessaire pour renouveler les droits des 25 chansons qui composent la trame musicale de C.R.A.Z.Y., déclare le producteur Pierre Even, d’Item 7. Et cela n’aurait pas été possible sans l’aide financière indispensable de TVA Films et le travail acharné de Joss Dumas de Bandit Films. Joss a été l’architecte du renouvellement des droits musicaux et a réussi à convaincre tous les ayants droit pour que C.R.A.Z.Y. soit à nouveau disponible sur tous les écrans, partout dans le monde et sans limite de temps. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin le redonner au public dans cette belle version restaurée. »

Mardi, dans un reportage de La Presse consacré à la restauration du film Maelström, de Denis Villeneuve, et aux étapes légales à franchir pour restaurer un film et le rendre de nouveau accessible, M. Even affirmait qu’il aurait des nouvelles à annoncer sous peu concernant C.R.A.Z.Y.

Mettant en vedette Marc-André Grondin, le film est une chronique familiale québécoise se déroulant dans les années 1970, au cœur de laquelle Gervais, le père (Michel Côté), a une relation tendue et complexe avec le quatrième de ses cinq fils, Zachary (Grondin), né un 25 décembre et pas comme les autres. Acclamé par le public et la critique, le film a remporté 11 prix Génie et 13 prix Jutra.

À propos de la restauration de son œuvre, Jean-Marc Vallée déclare, dans le communiqué de TVA Films : « Si vous avez l’occasion de revoir C.R.A.Z.Y., je vous souhaite simplement d’être ému comme je l’ai été récemment quand j’ai revu le film pour planifier la sortie de sa version restaurée. Rien de nouveau quant à son contenu : c’est toujours le même film. Seuls certains aspects techniques de l’image et du son ont été modifiés afin qu’ils correspondent aux standards de qualité d’aujourd’hui. »

En plus de sortir en vidéo sur demande, le film doit être présenté en décembre sur TVA. La projection du 25 septembre au Cinéma du Musée aura lieu dans le cadre des Journées de la culture.