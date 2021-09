Il est enfin possible de voir la bande-annonce du film Les oiseaux ivres, d’Ivan Grbovic, qui sera présenté en première mondiale le 13 septembre prochain au prestigieux Festival international du film de Toronto (TIFF).

Léa Carrier La Presse

Pour le visionner en salle, il faudra toutefois attendre au 15 octobre prochain. Mais les impatients peuvent en voir un avant-goût, dévoilé mardi par les Films Opale et micro_scope.

Écrit par Ivan Grbovic (Roméo Onze) et Sara Mishara, qui signe également la direction photo, Les oiseaux ivres met en vedette l’acteur mexicain Jorge Antonio Guerrero, révélé dans l’oscarisé Roma, et les comédiens bien de chez nous Hélène Florent, Claude Legault et Marine Johnson.

PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS OPALE ET MICRO_SCOPE L’affiche du film Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic

Le deuxième long métrage du réalisateur montréalais suit Willy, une jeune travailleur saisonnier à la ferme Bécotte, près de Montréal, et dont la quête pour retrouver Marlena, son amour perdu, le fera voyager entre le Mexique et le Canada.

Les oiseaux ivres sera présenté pour la première fois au TIFF dans la catégorie Platform, qui récompense les films « d’une grande valeur artistique ». Son prix est décerné par un jury international.