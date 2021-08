L’actrice québécoise Éléonore Loiselle a obtenu samedi le prix d’interprétation féminine du festival du film de Karlovy Vary, en République tchèque, grâce à sa performance dans Guerres, le premier long métrage de Nicolas Roy.

Marc-André Lussier La Presse

Dans ce film, dont le scénario est écrit par Cynthia Tremblay, la comédienne y incarne une jeune adulte qui, à l’âge de 20 ans, choisit d’entrer dans l’armée. Elle suit ainsi les pas de son père militaire, mais chasse aussi d’elle-même le sentiment de vide existentiel qui l’accable. Face à elle, David La Haye incarne un sergent menant ses troupes à la dure.

Éléonore Loiselle s’est notamment distinguée dans La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette (sa performance lui a valu une citation au Gala Québec-Cinéma dans la catégorie actrice de soutien), de même que dans Hygiène sociale, de Denis Côté. Réalisateur de quelques courts métrages, Nicolas Roy est par ailleurs aussi reconnu pour avoir signé le montage de plusieurs films de Denis Côté.

Fondé en 1946, et présenté en alternance avec le festival de Moscou avant la chute du rideau de fer, le festival international du film de Karlovy Vary, qui se tient habituellement plus tôt au cours de la saison estivale, est aujourd’hui le plus important festival de cinéma d’Europe centrale. Tenu dans une charmante ville d’eau enclavée dans les montagnes de la Bohême de l’ouest, ce festival compétitif occupe en effet une niche enviable, comparable à celles qu’occupent les manifestations de Rotterdam ou de Locarno.

Présenté en primeur mondiale à Karlovy Vary, Guerres prendra l’affiche le 1er octobre au Québec.