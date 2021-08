Le bouclier à étoile de Captain America, porté par Chris Evans pour trois films, aura officiellement un nouveau propriétaire : Anthony Mackie.

Stéphanie Morin La Presse

Selon le site Deadline, Mackie (qu’on a vu notamment dans le film The Hurt Locker et la série américaine The Falcon and The Winter Soldier) sera le nouvel interprète de Captain America. L’acteur originaire de la Nouvelle-Orléans personnifiait déjà pour les studios Marvel le personnage de Falcon, allié de Captain America, et ce dans plusieurs films de la franchise.

Le superhéros au bouclier doit reprendre du service pour un quatrième film, dont on connaît pour l’instant peu de détails.