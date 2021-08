Le Festival du film de Toronto honorera l’acteur britannique Benedict Cumberbatch, lors de sa prochaine édition au début septembre.

Luc Boulanger La Presse

Les codirecteurs du Festival international du film de Toronto (TIFF), Joana Vicente et Cameron Bailey, ont annoncé jeudi qu’il allait recevoir le « TIFF Tribute Actor Award », pour l’ensemble de sa carrière.

« Benedict a dépeint certains des personnages les plus mémorables projetés dans les récentes éditions du TIFF, a déclaré par voie de communiqué Joana Vicente. Que ce soit Alan Turing dans The Imitation Game, ou Julian Assange dans The Fifth Estate. En plus de maintenir une relation durable avec le TIFF, il a une étonnante capacité à assumer des rôles très complexes, et à les faire sien, entre autres dans des films tels que 12 Years a Slave et Tinker Tailor Soldier Spy. »

On verra d’ailleurs l’acteur britannique dans deux films présentés en premières canadiennes le mois prochain au TIFF : The Power of the Dog, le nouveau cru de la cinéaste Jane Campion, et The Electrical Life of Louis Wain, réalisé par Will Sharpe.

Le 46e Festival international du film de Toronto se tiendra dans la Ville Reine, du 9 au 18 septembre, dans une formule hybride en salle et en ligne.

Pas de preuve vaccinale requise

Une preuve de vaccination contre la COVID-19 ne sera pas requise pour fréquenter les salles du TIFF, en septembre, mais le masque sera de rigueur partout.

Le TIFF a par ailleurs indiqué jeudi que les artistes et artisans, les journalistes et le personnel du festival devront subir un test de dépistage toutes les 48 heures. Les visiteurs de l’étranger seront quant à eux testés dans les 72 heures après leur arrivée à Toronto.

Les célébrités devront également porter le masque sur les sites du festival, sauf sur scène ou sur le tapis rouge. On ne disposait pas encore jeudi d’une liste de célébrités qui viendront présenter leur film en personne à Toronto.

Le TIFF prévoit que 4000 membres de l’industrie seront accrédités pour le festival, du 9 au 18 septembre ; par ailleurs, plus de 1400 journalistes ont été accrédités.

Les organisateurs précisent qu’il n’y aura pas de billets ou de laissez-passer « papier » : les spectateurs devront montrer un billet électronique. Les comptoirs de restauration dans les cinémas participants seront aussi fermés. Les sites du TIFF comprennent : le « TIFF Bell Lightbox », les théâtres Princess of Wales et Roy Thomson Hall, le cinéma Scotiabank et le « Cinesphere IMAX » de la Place de l’Ontario. Il y aura aussi des projections en plein air.

Les « tapis rouges » auront lieu à l’intérieur, aux théâtres Roy Thomson Hall et Princess of Wales. Le TIFF assure que toutes les mesures de distanciation prescrites par le gouvernement seront respectées.

Les organisateurs ont déjà annoncé que comme l’année dernière, des films seront disponibles sur sa plate-forme en ligne « Digital TIFF Bell Lightbox », mais seront limités aux fenêtres d’heure et de date de projection en salle au festival.

Le Canada a ouvert sa frontière aux voyages non essentiels en provenance des États-Unis cette semaine et prévoit de l’ouvrir davantage aux voyageurs internationaux le 7 septembre — juste à temps pour l’ouverture du TIFF, le 9.

Avec La Presse Canadienne