Entrevues

Vivo

Kirk DeMicco : la chance de pouvoir expérimenter

L’industrie des films d’animation est en ébullition et le réalisateur Kirk DeMicco est particulièrement bien placé pour en parler. Surtout connu pour le film d’animation The Croods mettant en vedette la famille préhistorique, en nomination pour un Oscar en 2013, il a quitté DreamWorks pour se joindre au studio Sony Pictures Animation. Son tout dernier opus, Vivo, est né d’une collaboration avec l’auteur-compositeur et acteur Lin-Manuel Miranda et est lancé cette semaine sur Netflix.