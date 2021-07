(Cannes) La bipolarité détruit le malade comme ses proches. Mais dans ce champ de ruines subsiste parfois l’amour, raconte dans Les intranquilles Joachim Lafosse, qui en sait quelque chose puisque son père en était atteint.

Francois BECKER Agence France-Presse

Le film a été projeté vendredi à Cannes, dernier d’une compétition qui en compte 24.

Damien (Damien Bonnard) est un père de famille, artiste-peintre vivant confortablement dans un mas provençal avec sa compagne Leïla (Leïla Bekhti) et leur fils Amine. Un foyer semble-t-il heureux, mais en réalité rongé par la maladie.

Comme branché sur 220 volts, toujours au four et au moulin, Damien alterne phases maniaques ou épisodes de dépression. Le traitement au lithium qu’il doit prendre le calme, mais le laisse dans les limbes.

« J’ai toujours eu envie de raconter ce qu’il se passait à la maison quand j’étais enfant. Mon père a été hospitalisé pour maniaco-dépression (l’autre terme pour la bipolarité, NDLR). Je voulais autant parler de l’entourage que de celui sur lequel on a mis un diagnostic », raconte le réalisateur belge à l’AFP, pour la première fois en lice pour la Palme d’or.

Mais Les intranquilles, ce sont aussi les proches : Leïla, qui tente d’aider Damien et de le protéger de lui-même, mais qui d’hospitalisation en en crises a renoncé à sa propre vie. Et leur enfant, fasciné par un père capable de le laisser seul à la barre d’un bateau en pleine mer ou de débarquer à l’école en plein cours pour proposer à toute la classe une sortie, mais qui n’est pas dupe et souffre aussi.

Pour autant, Lafosse, auteur de neuf longs métrages (À perdre la raison, L’économie du couple) qui interrogent le lien familial, sa tension et ses noirceurs, a voulu faire un film sur l’amour et « pas sur la bipolarité ».

Car au-delà de la maladie, le film montre « cette situation où, dans un couple, il y en a un qui flanche. S’aimer quand on est dans la séduction, qu’on est au plus beau de soi-même, c’est facile. Mais c’est quand on ne peut plus se montrer que la question se pose vraiment. Avant c’est du théâtre ».

Rester ou partir

Damien Bonnard, 42 ans, révélé dans Rester vertical d’Alain Guiraudie et qui a joué l’un des policiers dans Les Misérables ou un soldat français dans la superproduction Dunkerque de Christopher Nolan, s’est totalement et brillamment approprié le rôle, se préparant plusieurs semaines avec des psychiatres.

C’est lui et Leïla Bekhti qui ont proposé de garder leurs vrais prénoms à l’écran, confie le réalisateur. « Je voulais que la fin du film soit juste. Alors je leur ai dit qu’en fonction de leur vécu pendant le tournage, ils décideraient quoi faire, rester ou partir. Je ne le referais pas, ça demande une confiance absolue dans les acteurs… Mais ils ont su donner à la fin du film une justesse infinie », souligne-t-il.

Le film a été tourné en pleine pandémie, comme en témoigne une scène forte où Damien, incontrôlable, déboule à la pâtisserie du village et refuse de mettre le masque. Paradoxalement, Joachim Lafosse a plutôt apprécié, lui, de tourner masqué : « sur un plateau, on remarque beaucoup mes expressions. Quand je ne suis pas content, ça se voit tout de suite… Là, personne ne voyait ! C’était moins angoissant pour les autres ».

Le titre est un clin d’œil à l’autobiographie du peintre Gérard Garouste, L’intranquille, également atteint. « J’ai été très fasciné par mon père et aujourd’hui je suis extrêmement fier de lui. C’est quelqu’un qui n’a plus pris de lithium depuis 25 ans, qui n’a pas rechuté, qui a traversé tout à ça », note le cinéaste de 46 ans.

Peut-on en finir avec la bipolarité ? Dans le film, Damien refuse de promettre à Leïla de guérir. Mais au fond, « est-ce qu’on n’est pas tous malades ? », s’interroge Joachim Lafosse. « Il n’y a pas que les bipolaires qui sont intranquilles ».