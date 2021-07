Cinéma

Palm Dog

Les trois chiens de Tilda Swinton récompensés

(Cannes) Dora, Rosie et Snowbear, les épagneuls de Tilda Swinton enrôlés à ses côtés dans The Souvenir Part II dévoilé à la Quinzaine des réalisateurs, sont les lauréats ex aequo de la Palm Dog 2021, prix indépendant récompensant la meilleure performance canine du Festival de Cannes.