L’auteure-compositrice-interprète Inuk Elisapie Isaac va tourner son premier long métrage au cinéma. Elle fait partie de la distribution du film d’horreur intitulé V F C et réalisé par Charles-Stéphane (C. S.) Roy. Le film est produit par Roy et Stéphanie Morissette, le duo de producteurs derrière un autre film de genre québécois, Les affamés, de Robin Aubert.

Luc Boulanger La Presse

Le film a été tourné à Montréal et dans les Cantons-de-l’Est en avril dernier. Elisapie Issac joue aux côtés des acteurs Justin Laramée, Étienne Lou, Matthew Kabwe, entre autres.

« V F C raconte l’histoire d’une chercheuse en sciences cognitives de la musique (Elisapie Isaac) qui développe une forme rare de mélophobie après avoir vécu un syndrome de Stendhal sonore. Témoins des changements comportementaux inquiétants que subissent ses collègues, à l’écoute du même morceau de musique, elle s’enfuit et tente de trouver refuge à l’abri d’un monde où la musique est omniprésente », résume le communiqué de la production.

« Après huit ans de développement, une demi-douzaine de “pitchs” internationaux, des centaines de meetings, on est plus que fiers de commencer à dévoiler de quoi aura l’air V F C, mon premier film », a écrit le réalisateur sur Facebook, en publiant une photo de plateau avec son actrice vedette.

Parmi les membres de la production, on trouve aussi la directrice de la photographie Stéphanie Weber Biron (Nadia, Butterfly) et le concepteur sonore Olivier Calvert (Arrival).

La sortie de V F C est prévue pour 2022.