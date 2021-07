Notre envoyé spécial sur la Croisette fait un compte rendu des dernières nouvelles du Festival de Cannes.

Marc-André Lussier La Presse

Camille Cottin, encensée par Matt Damon

Lors d’une interview diffusée dans le cadre du Journal de France 2, Camille Cottin a confié avoir été intimidée lors de sa première rencontre avec Matt Damon, son partenaire dans Stillwater, le nouveau film de Tom McCarthy. « C’était lors d’une première lecture et le personnage de Matt parle très peu au début et c’est moi qui avais tout le texte. Mon cœur battait et je me suis dit : mais pourquoi est-ce moi qui ai tous les dialogues ? » Ce à quoi le partenaire en question a répliqué : « J’ai toujours dit qu’il y a des acteurs tellement bons qu’ils le sont pour deux. C’est ce qui s’est passé sur ce film. Il me suffisait de regarder Camille et elle m’emmenait à tous les endroits où il fallait que j’aille… »

Cristian Mungiu et l’anxiété du monde

PHOTO FOURNIE PAR LA SEMAINE DE LA CRITIQUE Le cinéaste roumain Cristian Mungiu compte tourner un nouveau film au cours de la prochaine année.

Président du jury chargé de déterminer le meilleur film de la Semaine de la critique, le cinéaste roumain Cristian Mungiu, lauréat de la Palme d’or en 2007 grâce à 4 mois, 3 semaines, 2 jours, a révélé au journal Le film français avoir profité de la période de confinement pour écrire un nouveau film. « J’y parle de l’anxiété actuelle de notre monde vis-à-vis de l’avenir par le prisme d’une petite communauté multiculturelle en Roumanie, a-t-il expliqué. Si tout se passe bien, et si les conditions sanitaires le permettent, je tournerai cet hiver et je monterai le film au printemps. Si le Festival de Cannes est toujours curieux de mon travail, alors je serai très content d’y revenir l’année prochaine ! »

Annette prend la tête

PHOTO FOURNIE PAR MK2 | MILE END Adam Driver et Marion Cotillard dans Annette, un film de Leos Carax.

Seulement 5 des 24 longs métrages en lice pour la Palme d’or ont été recensés, mais Annette remporte jusqu’à maintenant la faveur des critiques. Le nouveau film de Leos Carax, à l’affiche au Québec le 6 août, est le mieux coté auprès des 10 critiques internationaux sondés par le journal britannique Screen, tout autant qu’auprès des 15 critiques locaux qui s’expriment quotidiennement dans Le film français. La plupart des critiques n’ont en revanche guère été convaincus par Lingui (Mahamat-Saleh Haroun) et Julie (en 12 chapitres) (Joachim Trier). Cela dit, la compétition ne fait que commencer.