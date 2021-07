Critiques

Évènement : Black Widow

Face à son passé ★★★

Dans les circonstances, les studios Marvel ont eu de la chance. La pandémie a frappé alors qu’ils devaient lancer la quatrième phase de leur titanesque univers cinématographique, communément appelé MCU. En 2019, avec Avengers : Endgame puis Spider-Man : Far From Home, une saga entamée plus de 10 ans avant prenait fin et on passait en même temps le flambeau à de nouveaux personnages et à d’autres jusqu’ici dans l’ombre. Si on voulait faire une pause, c’était le bon moment.