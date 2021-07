Bardé de prix depuis sa sortie et sa longue tournée des festivals partout à travers le monde, le long métrage Kuessipan de Myriam Verreault amorce demain sa sortie européenne dans quelque 90 salles de quatre pays.

André Duchesne La Presse

Le film sortira demain dans les grandes villes de la France, dont Paris (6 salles), sa région immédiate (10 salles), Lyon, Marseille, Lille, Avignon, Nantes et autres. Toujours demain, le film amorce sa carrière en Belgique et en Suisse française. Suivront des sorties en Suisse allemande (12 août) et aux Pays-Bas (23 septembre).

Inspiré du roman éponyme de Naomi Fontaine et mettant en vedette Sharon Fontaine-Ishpatao et Yamie Grégoire, deux jeunes comédiennes innues de la communauté Uashat Mak Mani-Utenam, Kuessipan fait le récit de deux adolescentes de cette région qui, à l’aube de la vie adulte, voient leur amitié remise en question par des choix de vies différents.

À ce jour, le film a récolté plus de 50 prix en festivals.