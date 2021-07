(Lyon) La cinéaste néozélandaise Jane Campion est la lauréate du prix Lumière 2021, a annoncé lundi le festival éponyme, en saluant « un style reconnaissable parmi tous les autres, une esthétique hors du commun et une poésie fulgurante ».

Agence France-Presse

La réalisatrice de 67 ans succède au palmarès du festival de Lyon, dans le centre-est de la France, aux frères belges Jean-Pierre et Luc Dardenne.

Le prix Lumière, dont c’est la 13e édition, est décerné à l’occasion du festival Lumière du film de patrimoine, qui se tiendra cette année du 9 au 17 octobre.

L’auteure de La leçon de piano fut la première femme à remporter la Palme d’or et la première cinéaste présidente du jury à Cannes en 2014, relève le communiqué. Elle sera aussi la première réalisatrice à recevoir le Prix Lumière, présenté par ses promoteurs comme le « Nobel du cinéma ».

« Voix off évocatrice, composition photographique des plans, fissure de la normalité jusqu’au malaise… Le style Campion secoue la planète cinéma dès son premier métrage, Un ange à ma table en 1989 », relève l’Institut Lumière.

Jane Campion est depuis restée une cinéaste rare, avec sept longs métrages en vingt ans. Elle a aussi su surprendre, en se lançant dans l’univers des séries, avec Top of the Lake (deux saisons).

Elle présentera à l’automne son nouveau long métrage, The Power of the Dog, adapté d’un livre de Don Winslow (La griffe du chien, en français, qui traite du trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis), avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst.

La célébrer « est une évidence et une fierté ». Ce fut aussi « l’une des dernières volontés de Bertrand Tavernier », le cinéaste français qui dirigea l’Institut Lumière jusqu’à sa mort en mars dernier, relève le communiqué.

Outre les frères Dardenne, le prix Lumière a déjà été attribué à Francis Ford Coppola, Jane Fonda, Wong Kar-wai, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Ken Loach, Gérard Depardieu, Milos Forman et Clint Eastwood.